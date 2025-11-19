又出招停止日本水產品進口！中國外交部嗆：高市早苗引起公憤不會有市場

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」說讓中國氣炸，頻頻出招，包括要中國人不要去日本，還在黃海實彈射擊，今（19）日又宣布停止進口日本的水產品。對此，中國外交部發言人毛寧稱，高市早苗言論引起強烈公憤，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。

高市早苗表示，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。對此，中國氣喊堅決反對，中國外交部、中國國防部及國台辦輪番開嗆，還要中國人避免去日本，更在黃海連續多天實施實彈射擊，今日又單方面通知日本，停止進口日本水產品。

中國外交部發言人毛寧今天在記者會中稱，日方先前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是，日方目前未能提供所承諾的技術材料。

毛寧表示，近期，由於高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。

此外，毛寧也再嗆，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年之際，國際社會必須高度警惕，堅決阻擊任何復活軍國主義的圖謀，共同維護戰後國際秩序，守護世界和平。她稱，回顧歷史不難發現，以所謂「存亡危機」和「自衛」為名發動對外侵略，是日本軍國主義的慣用伎倆，「警鐘已經敲響，悲劇不能重演」。

毛寧還說，高市早苗的涉台錯誤言論從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責。她揚言，如果日方拒不撤回甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。

毛寧嗆，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

