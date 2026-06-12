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即時中心／連國程報導

總統府昨公布監察院正副院長及監委提名名單共29人，台北市長蔣萬安今（12）日在臉書上發文，說應該廢除監察院，還暗指監院已成政黨鬥爭打手，「建議國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。」然而中央政府總預算已經延宕288天，行政院昨（11）日表示，恐怕將出現同時處理跨年度預算的罕見情況。

稱監察院成鬥爭打手 蔣萬安建議藍白否決提名人選

蔣萬安說，看到總統府公布的29位監委名單。他認為現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題。還說「民眾這幾年不只看不到監察院的積極功能，在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲，或是輕輕放下；監察院是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？這是民眾心裡的質疑。」

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蔣萬安火力全開，舉超思公司弊案等多項例子，大罵監察院「有什麼讓台灣民眾看得起的作為嗎？台南酒店業者案，論文抄襲案，監察院是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？」還說「爾俸爾祿，民脂民膏！我認為應該廢除監察院。」

此外，蔣萬安還搬出監察院長陳菊昔日發言：「希望我是最後一任監察院長。」，要民進黨支持修憲廢除監察院。蔣萬安最後還建議「國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。」





原文出處：快新聞／又出招！蔣萬安突喊廢除監察院 要藍白全部否決

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