又出現毒蔬菜！台灣人愛吃「3蔬果」農藥超標 7384公斤全銷毀

記者柯美儀／台北報導

豌豆農藥檢驗不合格。（圖／台北市市場處提供）

台北市市場處今（12）日公布1月北市批發市場蔬果農藥殘留抽驗結果，共計抽驗930件蔬果產品，檢驗結果874件合格，另有56件不符合規定，主要不合格品項為豌豆、辣椒及紅龍果，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計7384公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

辣椒農藥檢驗不合格。（圖／台北市市場處提供）

市場處說明，北市第一、第二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營，為確保民眾食用安全，每日於拍賣前進行農藥殘留檢驗並完成判定。若抽驗不合格，立即禁止該批貨品交易，並暫停當日該供應人其餘同品項蔬果拍賣；待複驗合格後才可恢復上架，若仍不合格則依法報廢銷毀，並依相關管理規定停止其供應資格。

市場處每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達1萬3000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。同時，針對不合格品項加強抽驗，並將抽驗結果資訊回饋農政單位，通知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

紅龍果農藥檢驗不合格。（圖／台北市市場處提供）

