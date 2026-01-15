即時中心／黃于庭報導

為達武力統一目的，中國近年軍事野心急速壯大，甚至多次片面宣稱「懲戒台獨」，進行跨境鎮壓。國台辦7日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，高檢署檢察官陳舒怡被列為台獨幫兇；昨（14）日竟又宣稱，若台獨分子「分裂國家」，將進行終身究責。對此，陸委會也隨即反擊。

據悉，所謂「台獨名單」，包含前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、副總統蕭美琴等人。國台辦發言人陳斌華今日於記者會上稱，經許多民眾檢舉，劉世芳宣揚台獨論調，打壓參與兩岸交流的台灣人士；另鄭英耀鼓吹謀獨言論，編纂台獨教材等，遂將其列為「台獨頑固份子」，更揚言進行懲戒。

未料，國台辦發言人朱鳳蓮昨日又稱，台獨在此路上越瘋狂，「反獨」的繩索就會越勒越緊，並稱將依法懲治、終身追則，更揚言「絕不姑息、絕不手軟」，以維護兩岸同胞及中華民族利益。

對此，陸委會回擊，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實與台海現狀，中共所謂「懲治措施」不具任何實質意義，國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言，令人遺憾。

原文出處：快新聞／又出言恐嚇台灣！國台辦嗆「懲戒台獨」絕不手軟 陸委會說重話了

