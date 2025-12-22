又到了領年終獎金的日子 3成民眾估「不到1個月」

台北市 / 綜合報導

到了年底，你期待今年的年終獎金嗎？台灣今年的GDP成長率可望高達百分之7.37，將創下15年來新高，但沒想到民眾對於年終、薪水漲幅的看法雙雙保守！根據國泰金最新公布的12月國民經濟信心調查，將近3成民眾認為，今年年終獎金領不到1個月，更只有不到一半、百分之46民眾認為明年會加薪。另外人力銀行也公布，不同產業的「薪情」，真的很不一樣！

實力大咖藝人經典歌曲連發，人氣啦啦隊女孩帶動現場氣氛，尾牙旺季到來，就是要慰勞員工一年來的辛苦，但員工更希望，年終獎金可以誠意十足，只是根據國泰金，22日公布最新12月，國民經濟信心調查結果，卻不太樂觀。

不同產業之間，年終獎金的幅度也落差相當大，人力銀行發言人曾仲葳說：「像是資訊科技業、金融業這些產業他們年終的狀況可能會比較好，但是其他的產業可能就沒有辦法有這麼樂觀的評估。」

根據人力銀行調查，年終獎金排行榜，其中餐飲業已連續2年榜上有名，主要是人力密集的，內需型服務業，特別容易受到景氣影響，至於明年度的。

餐飲集團董事長陳正輝說：「我想我們連續17個年度都在加薪，所以我們加薪的幅度包括每個品牌不太一樣最多的有加到百分之10。」這回12月國民經濟信心調查，民眾對於明年加薪的前景，同樣相當保守，將近一半百分之48民眾認為，2026年每月經常性薪資維持不變，高於去年的百分之44，今年也只剩下百分之46預期，經常性薪資會調升，但只有不到一成的人預期，幅會高於百分之3。

人力銀行發言人曾仲葳說：「平均薪資的部分大家看起來很高，但這個數字其實是由極端比較高薪的族群，他們去帶動了整體的產業。」

只是主計總處日前發布，2025年台灣GDP成長率高達百分之7.37，將創下15年來新高，人均GDP也將突破4萬美元，一舉超越南韓，一般人民的薪資漲幅，卻沒有這麼亮麗，體感落差相當大。

