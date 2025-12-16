又到尾牙季！他好奇「大家都會去吃嗎？」大票網搖頭：變相加班

歲末年終之際，許多公司會舉辦尾牙、員工旅遊等活動，來慰勞員工一整年的辛勞，不過也有不少網友坦言不想參加尾牙，認為尾牙是變相加班，在網上掀起熱議。

年底許多公司紛紛舉辦尾牙，但卻未必能獲得所有員工的青睞，有網友也在論壇Threads發文「你們會不去吃尾牙嗎？原因？」好奇其他網友的想法。

不少網友表示「有抽現金還是去」、「沒有尾牙，但有吃春酒，為了出席費跟摸彩獎金，只好忍忍」、「有得吃還有抽獎，為什麼不去？」、「不會不去，一年的犒賞，看看有沒有好運抽到獎」。

但也有網友直搖頭「6年沒去過了，部門小很討厭跟主管一起吃飯，渾身不自在，今年也不想去」、「如果不是為了獎金拿，我想沒人願意去」、「吃了明天還要照常上班，喝也不盡興吃也不省心，老闆和股東喝醉明天可以不來，員工沒有，照常上班」、「有一年吃尾牙要交入場費，連請的貴賓也要，然後拿來當抽獎禮物，被討厭同事抽到」、「放棄損失五百元～想想還真便宜～晚上兩個半小時就為了吃頓飯？去跑外送不香嗎？」

「怕的是中獎不到、喝酒喝到、隔天還要上班報到...」、「內心不想去，卻不得不去的尾牙」、「討厭人多的地方」、「幹嘛找罪受？」、「不會，要去的人要上台表演，傻了才浪費時間」、「如果年終在尾牙前發，就會發生這種事，曾經有過發少了，集體不參加，董事長臉都綠了」、「不喜歡，而且超討厭」、「任職5.5年。沒參加過尾牙」。

也有網友坦言認為尾牙像變相加班「不去！變相強迫加班，而且還沒有加班費」、「不會，不然會感覺在加班」。

撰稿：吳怡萱



