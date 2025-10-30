又又又受傷！戴維斯「僅出賽6分鐘」退場 傷勢竟在阿基里斯腱
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
NBA達拉斯獨行俠今（30）日主場以107比105險勝印第安那溜馬，但球迷卻難以開心慶祝。球隊核心安東尼・戴維斯（Anthony Davis）在首節因「左下腿痠痛」（Left Lower Leg Soreness）退場，半場前球團隨即宣布他不會回歸。本季開季連4戰繳出「20分、10籃板」的他，此役僅打6分36秒便退場，狀況令人憂心。
戴維斯此戰原本就帶著「雙側阿基里斯肌腱病變」（bilateral Achilles tendinopathy）上陣，首節一次得分後顯得步伐僵硬，隨即示意替換。比賽剩下4分12秒時，獨行俠喊出暫停，戴維斯蹲在場邊片刻後直接走回休息室接受檢查。最終官方確認，他因左下腿不適退賽，僅留下4分、4籃板數據。
根據《HoopsHype》記者斯克托（Michael Scotto）報導，戴維斯在比賽前便因「左下腿痠痛」帶傷上陣，而獨行俠隨隊記者哈羅德（Ron Harrod Jr.）也目擊到當下情況，他形容：「戴維斯在一次落地時重重踩到地板，立刻開始一瘸一拐地走向板凳席。」值得一提的是，雖官方傷勢報告為「左下腿痠痛」，但媒體普遍推測與賽前列入傷兵報告的阿基里斯肌腱病變有關。
這場比賽是獨行俠主場五連戰的最終戰，戴維斯開季連續4場繳出「20分、10籃板」，成為隊史首位達成此紀錄的球員。雖然他的職業生涯一直以來都飽受傷勢所苦，但在健康時仍能展現十足的宰制力。
現年32歲的他在去年2月被交易來到達拉斯，與「金童」唐西奇（Luka Doncic）互換東家，成為年來最重磅的交易事件。然而上季他因腹部與內收肌傷勢僅出賽9場，休養時間長達6週。如今才開季不久又傳出腿部傷情，也讓外界擔憂這位明星前鋒再度陷入傷病陰影。
