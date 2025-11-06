又又又打臉！王姓獸醫佐首發聲未投藥 10/13根本未通報

王姓獸醫佐今委話周永鴻首發聲未投藥，10/13根本未通報。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市爆發非洲豬瘟疫情，疫調又屢被打臉！先前被指在10月13日先以備用藥投藥治療、並首度通報動保處，初判為放線桿菌胸膜肺炎的王姓獸醫佐，連日來陷入誤判甚至違反獸醫法指示用藥風暴，他沈默多日後不忍了，今天首度發聲明強調，10月10日接獲豬農電話只有被「告知」、並沒有「諮詢」治療，10月13日並沒有通報動保處，直到10月20日才首度進人豬場並說服豬農通報，市府調查顯然有誤，他想澄清事實、以正視聽。

台中市議員周永鴻今天幫王姓獸醫佐發布聲明稿，周永鴻痛斥台中市政府誇張到極點，第一時間竟稱是紀姓獸醫師到場，遭否認後，農業局才改口是王姓獸醫佐，包括日前發佈的正式疫調及明天將在市議會進行專案報告的書面報告書均寫明：「13日動保處賴姓獸醫致電案場，豬農回應已自行請王姓獸醫佐了解，研判可能為放線桿菌胸膜肺炎，以備用藥投藥治療」、「王姓獸醫佐並首度通報動保處，案場出現豬隻異常死亡，初判為放線桿菌胸膜肺炎」。周永鴻怒批一騙再騙、狀況百出。

王姓獸醫佐的聲明指出，10月10日傍晚接到豬農電話，對方說豬隻流鼻血並詢問他的意見，他因適逢連假而無法到場，所以請豬農自行處理，實際上也不知道豬農後來投了什麼藥？市府的調查報告說他有治療，顯然有誤。

王姓獸醫佐並說，13日只有接到豬農電話，對方說要正常出豬了，他認為狀況應該應有改善，豬農通知他不用再找人過去，「根本沒有10月13日的通報」；直到10月19再度接到豬農電話，對方說公、母豬的死亡數量增加，他驚覺有異，在隔天20日到場了解，並說服豬農務必通報並提供協助，「市府調查報告說，我在13日有通報，顯然有誤，因為通報者根本不是我。」

王姓獸醫佐說，他在豬農20日通報後就全力配合疫調，並明確告知早已安排10月25日出國，絕非市府所稱「確診後即離境」，他29日返國後也主動接受檢調調查。

王姓獸醫佐表示，之前選擇沉默是為避免模糊焦點，讓相關單位能專注於疫情控制與防堵，但得知市府給議會的專案報告書仍錯誤百出、資訊不實，不得不捍衛自己的清白。

