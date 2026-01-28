又台中！雞隻確診禽流感 鄰居爆「業者偷偷掩埋死雞、正常出蛋」

即時中心／林韋慈報導

台中市豐原區的豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋，上網揭發此事。台中市政府今（27）日確認，該牧場雞隻感染禽流感，將全面下架流出的蛋，並進行撲殺。

盧秀燕痛批牧場未主動通報疫情 將依法開罰

號稱「台中市首座動物福利畜牧場」的豐康牧場遭鄰居爆料在牧場內偷挖坑掩埋死雞，埋不完後只能將雞屍打包整袋，但牧場仍持續出蛋。台中市動保處昨（27）日前往訪查並進行抽驗，現場雞隻已死亡約1700隻。豐康牧場也在昨日晚間發布聲明表示，針對已購買本批次產品的顧客，將全面辦理退款退費，顧客可聯繫原購買通路或撥打牧場客服專線。

台中市長盧秀燕則今日早上宣布，該牧場雞隻確診禽流感，現場將進行消毒，工作人員也將進行管制，所有雞隻都將撲殺，流出的蛋也會追蹤下架銷毀。她提醒，冬天是禽流感好發季節，其他縣市也曾出現類似情形。

盧秀燕也強調，該牧場未主動通報疫情，也未進行銷毀作業，後將依法開罰。此外，台中市共有171個雞場，民政局農業課將全面訪查，防止疫情擴散。









