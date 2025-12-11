又吵架！張啟楷批民進黨不排青年基本法協商 柯建銘反嗆：搞清楚狀況

記者楊士誼／台北報導

立法院今（11）日由院長韓國瑜召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘與民眾黨團副總召張啟楷因青年基本法草案，未依程序在委員會協商完畢卻排進朝野協商而展開爭執。張啟楷痛批，教育文化委員會的民進黨籍召委遲不排案，柯建銘反嗆是排錯了，要張搞清楚狀況。爭執一番後，韓國瑜插話再次強調，會請召委加速排案，並宣布散會。

今早立法院就「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」、「公職人員選舉罷免法第五十七條條文修正草案」、「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「青年基本法草案」等召開協商。

廣告 廣告

韓國瑜裁示，今年度中央政府總預算第一輪協商結束，保留提案部分會進行二輪協商，擇期告知協商日期。至於第二案選罷法修正，因時間不夠，韓國瑜先行宣布告一段落，等下次協商完畢後再納入協商；第三案公教年改法案，韓國瑜宣告無法達成共識，全數送院會進行處理，第四案青年基本法也因無法達成共識，送交院會處理，但隨後改回退回教育文化委員會協商。

柯建銘隨後發言表示，青年基本法還沒經過委員會召委協商，不合體制，應退回委員會繼續協商，且有可能在委員會協商後就處理完畢，無需拿到朝野協商，韓國瑜也裁示改為退回委員會協商。張啟楷隨後表示，委員會沒有協商，因為召委是民進黨的卻一直不協商。柯建銘隨即反嗆「要協商...排錯啊，我們要排啊！」張啟楷又批，民進黨怠忽職守為何要拖延審查？柯建銘表示，直接排進朝野協商是不對的「搞清楚狀況」。

韓國瑜聽後表示，會請召委儘速排進協商，這時張啟楷再嗆「不是啊，那你為什麼拖延到現在沒有協商？」柯建銘反擊「什麼拖延到現在，他排錯了」，兩人爭執不下，韓國瑜此時插話並再次表示，會請召委加速排案。

更多三立新聞網報導

賴清德、柯建銘關係回不去？吳思瑤全說了：就我近期觀察，沒有特別異樣

總統與老柯關係回不去了？立院民進黨團澄清：府院黨協調常態進行

黨團三長簽字了！民進黨提案「譴責中共跨國鎮壓」轟藍白：你們在怕什麼

媒體問小草普發1萬繳黨費網笑死 黃國昌嗆：你邏輯很跳躍，哪裡要笑死

