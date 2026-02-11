又吵架！《衝衝衝》除夕特別節目拚死活 徐乃麟氣摔手稿

【緯來新聞網】華視除夕過年節目由《天才衝衝衝》領軍推出《神馬攏賀添財衝衝衝》的遊戲關卡「才高八斗」，藝人需頭頂數顆乒乓球，比計步器的數量。「乃哥隊」的美麗本人使盡全力地抖動全身，累到上氣不接下氣，但徐乃麟瞥了一眼計步器後，竟直接怒摔手稿，氣得直呼：「不要看了！」

曾國城（左）和徐乃麟很愛比輸贏。（圖／華視提供）

《神馬攏賀添財衝衝衝》，節目開場由中華職棒「樂天女孩」啦啦隊魅力熱舞揭開序幕，舞蹈後段大學姐籃籃、巫苡萱驚喜合體，結果一旁的徐乃麟忍不住狠虧她們，只跳四個八拍就結束「也太輕鬆」。



「才高八斗」關卡曾國城與徐乃麟被拱對決，徐乃麟見狀笑說元寶若沒掉，直接加5000分，高到不合理的加成分數讓曾國城直嗆：「那不要動就好了啊！」開始遊戲後，曾國城為了保護金元寶，認真到瞪大雙眼，連眨眼都不敢，但徐乃麟卻很不安分地頻頻伸手戳他。



除了招牌關卡之外，節目更推出由經典故事改編而成的古裝單元。眾藝人紛紛換裝演出短劇，過程中也融入小遊戲，趣味又喜氣。《神馬攏賀添財衝衝衝》除夕2月16日晚間8點、《天才衝衝衝》初一2月17日晚間8點華視播出。

「樂天女孩」啦啦隊為《神馬攏賀添財衝衝衝》熱鬧開場。（圖／華視提供）

