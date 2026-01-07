又命中！《辛普森家庭》再封神 粉絲盤點「這些預言」2026年已應驗
被譽為流行文化「預言家」的美國動畫影集《辛普森家庭》，近期再度成為話題焦點。隨著2026年的到來，不少影迷重新翻看過往劇情，發現其中多項情節似乎與當前及未來可能發生的事件不謀而合，包括新型流感、人工智慧衝擊就業、太空旅遊、智慧家庭風險，甚至世界大戰與外星生命，引發熱烈討論。
《紐約郵報》（New York Post）報導，在人工智慧議題上，第23季第17集〈Them, Robot〉描述機器人取代春田鎮居民的工作，最終失控反噬人類。該集於2012年播出，如今卻被認為貼近現實。近期研究指出，AI與自動化可能在未來10年內於美國消滅近1億個工作機會，白領與藍領皆受衝擊。史丹佛大學也發現，22至25歲年輕族群在受AI影響產業的職缺，自2022年以來已下滑逾一成，顯示勞動市場正快速轉變。
此外，太空旅遊同樣被粉絲點名。1994年播出的〈Deep Space Homer〉中，荷馬受NASA邀請升空，象徵太空不再只是專業人士的專利。現實中，美國私人航太公司「藍色起源」（Blue Origin），日前剛完成搭載多名知名女性的太空觀光飛行，再度點燃太空旅遊可望普及的想像。
至於疾病預言更讓觀眾印象深刻。1993年〈Marge in Chains〉一集中，一種隨貨運傳入的病毒導致春田鎮陷入混亂，該集在COVID-19期間曾引發廣泛討論。巧合的是，美國近期流感疫情升溫，感染率創近30年新高，使該情節再度被提及。
在科技生活層面，《辛普森家庭》也描繪智慧住宅潛藏的風險。劇中聲控房屋逐漸掌控一家人的生活，甚至變得具威脅性。如今，美國已有超過八成家庭使用智慧家電，相關隱憂更顯貼近現實。
此外，劇集中多次提及外星人與世界大戰的情節，也讓粉絲聯想到當前國際局勢與科學探索。《辛普森家庭》自1989年播出至今，是否真能預見未來仍屬巧合，但其情節與現實的高度呼應，持續引發關注與討論。
