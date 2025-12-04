即時中心／林韋慈報導

昨（3）日立法院司法及法制委員會進行「民法繼承編特留分制度之檢討」報告，民眾黨立委黃國昌在會議上質詢司法院副秘書長王梅英，先後拋出「行政院長卓榮泰說『買醬油的錢不能拿去買醋』，司法院認不認同？」「Brussel多遠妳知道嗎？」等問題，引發網友熱議。







黃國昌以「官官相護的法務部、浪費公帑的大法官」為題質詢，批評大法官去年出國考察的行程。他提到自己過去以學者身分曾多次出國考察，並稱當年天亮才落地，到達阿姆斯特丹後才發現真正目的地是比利時布魯塞爾，並當場質問王梅英：「Brussel多遠妳知道嗎？妳應該不知道吧？妳有沒有去過？」



王梅英則淡淡回應：「我個人有去過。」黃國昌追問：「那妳從阿姆斯特丹移動到Brussels要多久？」王沉默一會後表示：「我不知道他們是用什麼交通工具。」黃國昌隨即回嗆：「我可以跟妳講啦，一下阿姆斯特丹機場，坐鐵路到Brussel，兩個小時，兩個小時！」



影片曝光後引發網友討論，不少人質疑提問意義不明、浪費質詢時間，並表示質詢內容跟本日主題再一次無關。



此外，黃國昌也問到卓榮泰日前表示「買醬油的錢不能拿去買醋」，並追問司法院是否認同。王梅英則冷靜表示：「這並不是司法院的職權，我不便回答。」



粉專「Mr. 柯學先生」昨也發文評論：「我快笑死！每次黃國昌遇到王梅英就是沒輒。管他怎麼起乩，她就是面無表情冷冷看著他表演，完全沒要理他的意思。」

原文出處：快新聞／又咆哮！黃國昌狂問「Brussel多遠妳知道嗎？」 網讚她冷靜應對

