又喝茫上路！拒測累犯「林彥池」騎車醉倒路中

被交通裁決所公告的酒駕拒測累犯林彥池，積欠百萬罰鍰都還沒有繳，又再度無照酒駕上路。前天（14日）晚上他喝得醉醺醺騎車返家，在半路自摔，全身傷送醫，這次他配合酒測，酒測值達0.83，被依公共危險罪送辦。

明明前面沒車沒有碰撞，機車一停自己倒下，民眾目擊趕緊上前關心，幫忙報警。騎士身分曝光，是「酒駕拒測王」林彥池，這次自摔是醉到摔。

林彥池過去有7次酒駕拒測紀錄，累積罰鍰超過500萬元，這回他再度酒駕上路，準備要回家自摔被抓。事發在新北市新店寶高路，前天晚上8點半，57歲的林彥池自摔，手腳擦挫傷被緊急送醫，到醫院後吹氣酒測，酒測值高達0.83，被依公共危險罪送辦。

拒測累犯林彥池vs.員警（113.08）：「我要問你啊，這個上面要簽名啊，你要測你就回答，你不測我們就直接開拒測單了，就這樣這麼簡單。」

被北市交通事件裁決所公告7次拒測，累積罰鍰504萬，禁止考駕照33年，其中台北市3次288萬元通通逾期未繳，被強制執行。多次酒駕多次拒測，卻還是酒後趴趴造，罰不怕、抓不怕。

律師李育昇（非本案）：「由於刑法就預防性羈押有限制犯罪類別，而酒駕並不在可以實施預防性羈押的範圍，建議這部分可以修法，將酒駕累犯做預防性羈押，避免民眾受到危害。」

這回沒有拒測有吹氣，沒有反省有酒氣，沒有好到哪裡去，酒駕威脅公共安全，難道又得等到出事了再補破網，可來不及了。

