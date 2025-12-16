又嗆記者！台派金主認了「匯款千萬」 黃國昌囂張喊：沒在怕你們

即時中心／黃于庭報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」爭議燒不停，媒體日前踢爆，支付狗仔薪水的凱思國際，當中資金竟有部分回流到他口袋裡，負責人李麗娟僅為檯面上的掛名人頭。今（16）日《鏡週刊》再度報導，有名傳產金主已向檢調證實，2022年受到黃國昌請託，匯款1千萬至凱思，之後隨即遭轉注《民報》。對此，黃國昌又不客氣開嗆，要追殺就衝著他來，自己沒在怕。

面對爭議纏身，黃國昌指稱，《鏡週刊》在編故事的能力，真的是已經讓人嘆為觀止，之前不是說是港資中資、境外敵對勢力的資金，怎麼到這禮拜又變成了本土企業家，「要編故事以前，要不要先自己對一對啊？自己前後矛盾，寫得會不會太可笑」，他又稱，北檢偵查亂公開，洩漏片面扭曲的訊息給《鏡週刊》編故事。

接著，黃國昌說，北檢跟《鏡週刊》哼哈二將，配合民進黨，為了追殺政敵什麼事都幹得出來，「今天台北地檢署也好，台灣的司法也好，司法公信力會倒在地上不起」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

至於週刊報導，黃國昌「收錢辦事」修理鏡電視。對此，他仍未正面回應，又不客氣開嗆「《鏡週刊》、鏡電視，你們自己幹的違法的事情，不要隨便往人家身上潑髒水，裴偉從鏡電視挪用這麼多錢，到他的私人公司，2022年早就告發了，到現在辦都沒有辦」；他宣稱，自己揭弊從來沒有收受任何不當對價或報酬，「《鏡週刊》、鏡電視你們省省吧」。

關於週刊揭露，助理賴以強是黃國昌太太的表弟？他則回應稱，「我這樣說好了，要追殺就衝著我一個人來，我身邊這麼多的工作夥伴，莫名其妙被牽連進去，夠了吧，檢警調動用國家機器要追殺，衝著我一個人來就好，不要揮舞國家機器、檢調大刀，對我身邊的人恫嚇、抹黑，無端牽連人家大可不必」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

針對週刊踢爆「金主匯款1千萬到凱思國際」，黃國昌又稱，《鏡週刊》跟北檢一搭一唱、哼哈二將，透過片面扭曲的訊息潑墨抹黑，「省省吧，大可不必，沒有在怕你們，民進黨政府黨檢媒三位一體，惡搞成這樣子」。

黃國昌說，每個禮拜北檢露一點扭曲的消息給《鏡週刊》，每個禮拜編故事，編的故事都不一樣，自己都不覺得丟臉嗎？接著他竟又開嗆記者，「鏡電視，說有港資中資，什麼時候要道歉？我再問一次鏡電視，說有港資中資，要用反分裂法、國安法來辦我，辦到什麼地方了，鏡電視什麼時候要道歉？」

