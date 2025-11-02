又嗆記者！問聯合政府遭黃國昌嗆 鏡電視：缺乏政治人物格調

民眾黨主席黃國昌，今天（2）舉行第二場聯合政府論壇，被鏡電視記者問到過往「嘗試」組聯合政府經驗，都以互信不足失敗收場，該如何克服？沒想到黃國昌再度將炮口對準鏡電視第一線記者，要記者回去查一下，火氣不小。鏡電視下午也發聲明，黃委員不察便胡亂批評，貽笑大方，才應該向記者道歉。

民眾黨主席黃國昌（11/1）：「外星人要把我抓走，你要不要救我。」與小朋友共度萬聖節，黃國昌裝扮一上身，演技爆表。這樣的畫面，也被網友酸是「自導自演被綠色迫害」。

黃國昌動作頻頻，除了跑新北，還舉辦聯合政府論壇，但被問到這個問題，他又來了。記者：「主席，不過因為之前台灣也有嘗試組過聯合政府，但是都是因為互信不足失敗收場。」民眾黨主席黃國昌：「剛剛鏡電視提問，說台灣過去有籌組聯合政府，我想可能你們再回去查一下，如果要引述過去的歷史，還出現理論上跟實務上重大的謬誤，那就貽笑大方。」回答問題前，眼神還刻意掃了一下麥克風，擺明針對第一線記者。

鏡電視也發聲明指出：「黃國昌委員對鏡電視記者提問聯合政府問題，不知是聽都沒聽清楚，還是想問A答B，只想羞辱記者，缺乏政治人物格調，記者提問問題正確，指台灣也有『嘗試』組過聯合政府，黃委員不察便胡亂批評，貽笑大方，才應向記者道歉。」

恰巧，同一人在前一天提問，也被刁難。記者（11/1）：「這邊想代華視提問一下，因為今天早上粉紅超跑是來到新北，但是現在板橋區服務處主任林子宇，被發現做的飄帶是蘇巧慧的。您覺得這樣合適嗎？」民眾黨主席黃國昌（11/1）：「 我覺得這種事情，如果拿來媒體上面提問，我覺得我也不曉得怎麼講。沒有什麼必要針對這種事情無謂的炒作。提醒一下華視，自己是公廣集團。」

資深媒體人邱明玉：「他喜歡用這種故意怒嗆人家，或是他故意發怒的方式來減低他心中的不安，還有掩飾他的矛盾和回答不出來的情況。」就連網友都受不了，說「尊重記者很難嗎？」黃國昌用問題回答問題，嗆記者、拿第一線記者轉移焦點的手法，不但解決不了問題，反而引發更多爭議。

