又回台灣了！MAMAMOO+ 聖誕合體 頌樂、玟星曝「私下再來台旅行」

記者林汝珊／台北報導

玟星(左)與頌樂(右)兩人預祝台下觀眾新年快樂。（圖／DJB X FU Entertainment提供）

韓國人氣女團 MAMAMOO 小分隊 MAMAMOO+ 於 12 月 25 日現身 Legacy TERA《DJB X MAMAMOO+ Christmas Party》聖誕特別企劃。活動中，兩人不僅大聊台灣美食、點名滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶是來台必吃，更驚喜透露私下已規劃下一趟「一起來台灣旅行」的計畫！

MAMAMOO+ 由成員頌樂（Solar）與玟星（Moonbyul）組成，2025 年兩位成員也分別在台灣舉辦個人專場，頌樂於 11 月底站上台北 TICC 開唱，玟星則於 12 月 20 日前往高雄流行音樂中心舉辦演唱會，今年與台灣的淵源格外密切，此次更選在聖誕節當天合體來台，親自陪伴粉絲一起過節，顯得格外有意義。

廣告 廣告

玟星(右)曝與頌樂(左)將私下規劃台北小旅行。（圖／DJB X FU Entertainment提供）

主持人隨後笑說，原本準備詢問兩人「多久沒來台灣」，但看到她們近期頻繁在台活動，忍不住改口成「這次又這麼快回來台灣？」引發全場笑聲。玟星也開玩笑表示：「我到底什麼時候來的？」並笑著補充自己上週才剛在高雄舉辦完演唱會；頌樂則接話說：「我好像也沒有很久」，回憶自己上個月底才在台北開唱，也透露最近都在準備從這個月開始的音樂劇《Sugar》的演出，粉絲打趣直呼兩人簡直是「把飛機當成高鐵在搭」。

兩人分享自己抵達後品嚐了滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶，直言非常喜歡台灣料理。談到台灣美食，她表示喜歡拔絲地瓜與珍珠奶茶，並笑說其實自己偏好奶茶，頌樂聽後立刻打趣表示自己的珍珠奶茶常常被玟星喝掉。

頌樂表示，自己在 2025 年頻繁來到台灣，2026 年也希望能持續帶來新的音樂作品與不同舞台，認真回饋一路支持的粉絲；玟星則透露巡迴演出仍有多個城市待完成，未來將在世界各地呈現更精彩的舞台。面對粉絲笑喊「365 天都要在台灣」，兩人也幽默回應會努力讓大家感覺像是「365 天都在一起」。

玟星也進一步透露，私下已與頌樂規劃明年在台灣的小旅行，包含逛街與品嚐美食，笑說這是屬於兩人的秘密行程。其實在活動前夕，兩人便已搶先在後台體驗台灣美食與放鬆行程，現場特別準備了牛肉麵、雪花冰、車輪餅等在地料理，並設置按摩室讓成員舒緩行程疲勞。

更多三立新聞網報導

《尋秦記》電影版來了！古天樂、林峯〈天命最高〉粉絲一聽哭了

「隱乳女神」低胸包不住！阿樂深V紅裙「北半球大開」深溝全看光

李洪基「現身陪聊」！FTISLAND開唱秒殺 宣布加場再唱一天

才唱完小巨蛋！優里聖誕夜急送醫「救護車內一舉動」日網全怒了

