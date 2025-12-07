又坍了！太平山區內道路宜專一線坍方交通中斷 預計下午2點搶通

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】太平山國家森林遊樂區內宜專一線8.5公里今（7）日清晨發生坍方，造成道路雙向受阻，林業及自然保育署宜蘭分署於上午7點30分啟動封閉措施，並同步進行搶修，預計下午2點完成單向通行。

宜專一線8.5k處的坍方初步估計崩落於道路之土方高度約2公尺，造成長約40公尺路段受影響。宜蘭分署目前已投入搶修作業，並持續監測邊坡穩定狀況，以加速清除坍方及恢復道路通行，目前預計下午2點可恢復單線雙向通行。

宜蘭分署表示，目前區內遊客為昨（6）日住宿遊客131人，已提醒暫緩下山，由山莊提供必要性服務及協助，今日預訂上山遊客已通知可至鳩之澤溫泉區或調整遊程。

太平山相關訊息請民眾可上官方網站及FB粉專查詢，宜蘭分署持續性更新最新交通資訊。