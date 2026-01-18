民視新聞／綜合報導

想吃數量稀有的白草莓，不用飛到日本，苗栗大湖，有草莓農種出又大又甜的白草莓，選的品種是日本雪兔。因為種植不易、數量稀少，所以不是秤斤論兩賣，而是論顆賣，一顆價格約在120元到150元。是一般紅草莓的5倍。

冷颼颼的天氣，正是出遊採草莓時候！但是走進草莓園，說好的草莓呢？怎麼都是白色的，還沒成熟吧，怎麼採？

記者 ：「我還以為這個還沒有熟欸。」

草莓園主 ：「日本雪兔白草莓。」

記者：「這顆這樣就是熟了喔。」

廣告 廣告

草莓園主：「對對對。」

又大又甜！ 苗栗大湖種出日本白草莓 一顆120至150元

園主指點迷津，這是可是數量稀少的白草莓，栽種不易，採摘時可要謹慎選果。剪下去，一顆要價上百元。

遊客：「耶！真的超甜！真的很好吃欸！真的超甜！真的很甜！我沒有很假喔！」

遊客：「真的超甜！」

遊客：「真的很好吃欸！」

遊客：「真的超甜！我沒有很假喔！」

又大又甜！ 苗栗大湖種出日本白草莓 一顆120至150元

甜滋滋！跟你一像甜！苗栗大湖種植白草莓的面積不到百分之五，是日本品種雪兔，果肉綿密、香甜多汁，物以稀為貴，人家紅草莓是論斤賣，白草莓是直接論「顆」賣，今年長得好，一顆大約1兩重，要價120至150元。品嘗時，一口一口細細品味。

遊客：「嗯！入口即化，超好吃的啦！」

遊客：「超香！是水蜜桃的味道。」

記者：「味道像什麼？」

遊客：「水梨。」

又大又甜！ 苗栗大湖種出日本白草莓 一顆120至150元

數量少，口味獨特，市場上受歡迎，想要現場現採一定要慎選，看好白草莓成熟時，果皮白裡透粉、表皮上的小顆粒反倒呈現鮮紅點點。

草莓園主：「小時候原本是跟紅色草莓一樣，當它要成熟的時候，它的表皮會呈現比較偏白，然後裡面它小小的籽逐漸轉成紅色，這個就是成熟的白草莓。」

莓農指出，第一期草莓因為延後種植，躲過炎熱的氣候，元旦過後天氣偏冷，草莓品質更好，部分草莓園也打造友善寵物空間，全家大小，連毛小孩都能帶上，採草莓囉！

原文出處：又大又甜！ 苗栗大湖種出日本白草莓 一顆120至150元

更多民視新聞報導

質疑台美MOU不划算？胡采蘋直言「1現況」

40萬粉性感饒舌女神「暗黑出道」！達人看出關鍵「略有差距」

網紅激推「日本1小物」！網嗨「童年回憶」：年輕人不懂

