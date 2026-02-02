又大又美再升級！川普拱門高過巴黎凱旋門

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普先前拋出構想，打算在華盛頓特區興建一座拱門，作為慶祝美國建國250週年的紀念地標。不過一向偏好「又大又美」風格的川普，如今傳出計畫大幅升級，拱門高度可能拉高到250英呎、約76公尺，整整比原先構想大了4倍，甚至還可能從原本的臨時設施變成永久性建築，讓不少專家開始擔憂，對景觀與城市規劃帶來衝擊。

新聞主播：「現在川普要讓建築再次偉大，試圖把古典建築帶回來，最新的構想是蓋一座凱旋門。」

記者vs.美國總統川普：「為了我，這會很美。」

美國總統川普打算在華盛頓特區興建一個川普式凱旋門，而要讓建築再次偉大，尺寸當然也是越大越好。美國總統川普：「小、中、大，我個人覺得大的看起來好得多。」

川普構想的拱門，高度約250英尺、相當於76公尺，遠遠超過法國巴黎凱旋門約50公尺的高度。事實上，原本建築家只是提議蓋一座60英尺、約18.28公尺高的臨時拱門，來慶祝美國建國250周年。但到了川普手上，不但直接放大4倍，還打算從臨時設施變成永久地標。

專家憂心，這恐怕不只是建設工程，而是一場耗費公帑的政治秀。而川普這種一意孤行的作風，也讓不少民眾感覺政府離基層越來越遠，選票開始出現反撲。

民主黨人梅尼菲：「川普總統，我要對你說的是，你已經將近一年沒有聽見德州第18選區人民的聲音了。」

德州這個選區，選前川普更親自背書共和黨候選人旺布甘斯，沒想到卻遭民主黨成功翻盤，但事後川普卻撇得乾乾淨淨。

美國總統川普：「不，我對那場選舉一無所知，很遺憾我能說什麼？這跟我沒有關係。」

這場選舉不只讓民主黨席次增加，更被視為選民對川普路線的不滿，成為期中選舉的重要風向球。

