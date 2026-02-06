又失言！范瑋琪現身大S墳前「1句話」惹議

女星范瑋琪（范范）分享去大S雕像揭幕儀式影片。（圖／翻攝自范瑋琪 IG）





女星大S（徐熙媛）去年2月離世，今日滿週年之際，親友也在長眠地金寶山揭紀念雕像，許多好友都在當日特別去到現場，令不少人淚目。卻沒想到范瑋琪（范范）在分享當天剪輯出來的影片後，卻因無心之言，意外掀起網友兩派爭議。

大S離世後，丈夫具俊曄仍難走出傷痛，被發現過去一年都風雨無阻上山陪伴大S，日前週年之際，也舉辦了由具俊曄設計的雕像揭幕儀式，廣邀親友參加現場畫面令人動容。

范瑋琪身為大S生前好友也有到現場，由於當天下著雨還有些冷，讓她脫口表示：「這比日本的冬天還冷是怎麼一回事」，小S則說：「一定要下雨天才是她的style。」

對此，該影片留言區也掀起兩派爭議，有人開嗆范瑋琪又失言，「不會看場合說話」、「在大S墓前談到日本太不妥吧...」、「就算無心，也不該在這種場合說這種話！」不過也有網友力挺，認為范瑋琪僅是在形容天氣冷，並無其他意思。



