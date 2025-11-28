又失言！麥玉珍質疑軍購成「廢鐵」：飛機有沒有真的試飛？真的有用？

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委麥玉珍不乏失言爭議，如稱電價補助可划拳決定、自爆偷帶火龍果回越南、送檳榔等，然麥玉珍今（28）日在民眾黨團記者會上又再度失言，她痛批政府不敢面對「真正的國安危機」少子化，更質疑政府買軍購是不是「廢鐵」，軍機有沒有真的試飛、是否真的有用。

民眾黨今早召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。麥玉珍表示，行政機關曲解法令，內政部用國籍法解釋、曲解兩岸人民交流，而行政單位不守法，讓人民只能受到壓迫。她表示，不希望新住民在台灣被剝奪權益，而不管是參政權還是生活權都被打壓、歧視「被逼到無法呼吸」。

麥玉珍說，新二代有二十萬人，每八個新生兒就有一個新住民的小孩，但賴政府一直搞內鬥，讓大家無安寧之日。她說，希望賴政府能解決台灣的低薪、少子化、經濟衰退等，更稱「國民苦哈哈，大家都在哀，不敢面對少子化國安危機的政府才是台灣最大的風險」。

麥玉珍稱，台灣需要團結、生存還有未來的發展，而不是政治鬥爭、內鬨，讓大家都累死。她更語出驚人表示，政府買這麼多軍購有沒有變成「廢鐵」、飛機有沒有真的試飛，有沒有真的能用，這是她所擔心的。她也呼籲，政府不要再疼別人，要疼自己的人，「台灣人民才是你的家人啦！」

