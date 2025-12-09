又封殺！藍白再擋政院財劃法＋國防特別預算 綠怒喊：台灣不要吳三桂

記者楊士誼／台北報導

范雲痛批，藍白無理由封殺政院財劃法、國防特別預算，藍白除了聽傅崐萁、黃國昌之外還有什麼理由？（圖／翻攝自國會頻道）

立法院今（9）日召開程序委員會，民進黨團除提議將政院版財劃法、國防特別預算納入院會議程外，也要求增列六項法案，但因先處理藍白的提案，並以10：9票通過藍白提案，故不再處理綠營的提案。民進黨立委范雲發言時痛批，藍白讓法案連一讀機會都沒有？除了聽傅崐萁、黃國昌的話之外還有什麼理由？她並率程序委員會的眾綠委高喊「台灣要安全、不要吳三桂」口號，但仍遭藍白以人數優勢碾壓。

范雲發言時再次呼籲藍白，不要再阻擋行政院版財劃法與強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案。她批評，擋行政院財劃法是只想從中央搶錢、弱化中央與國家治理能力，行政院版跟地方政府討論過且明確分出各項指標，如果不同意，為何不進到委員會再討論？為何要在程序委員會讓法案連一讀機會都沒有？除了聽傅崐萁、黃國昌之外還有什麼理由？

范雲批評，擋國防特別預算，藍白說了很多反對理由，但預算分八年執行，每年一千五百多億，跟藍白揮霍的相比非常的少，而說法案不夠仔細說明，但法案中也列明要扶植本土國防產業，為何不到委員會專業討論？她指出，她與沈伯洋出國爭取外交時，都提到總統增加國防預算，美、法的參議員都支持，我國卻面臨內部不願意讓世界看到台灣跟北約一樣想守護民主。民進黨要抗議藍白再次毫無理由就在程序委員會阻擋重要法案，她隨後率程序委員會的眾綠委高喊「台灣要安全、不要吳三桂」口號。

民進黨團除報告事項提案外也要求增列六案，包括建議立法院長韓國瑜針對程序委員會阻擋議案一事召開協商、電信管理法與氣象法修正草案等，而主持程序委員會的翁曉玲先處理民眾黨立委劉書彬的提案，現場立委有異議而進行表決，9人贊成、9人反對，因票數相同，身為會議主席的翁曉玲將手中一票投給贊成票，劉書彬的院會報告事項通過，因已通過藍白的版本，故程序委員會不再處理後續提案，意味著民進黨團的議程提案再次遭到阻擋。

