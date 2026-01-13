即時中心／徐子為報導



立法院前（2024）年審議今年年度總預算期間，藍委陳玉珍曾提案刪光政府捐贈公視預算，曝光後引起全民譁然和怒火，之後撤回，改以刪除個位數比例預算；上（12）月31日第8屆公視董監事審查會議，14名董事候選人中，僅4人通過審議，新一屆董事會仍無法組成。再加上藍白提案，要刪除公視董事延任條款，此案若是三讀通過，將讓目前延任公視董事群全部離任，恐導致公視決策停擺。





立法院今（13）天進行朝野黨團協商「公共電視法第16條及第49條條文修正草案」。現行《公視法》明定，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。目前第7屆公視董監事任期屆滿逾半年，藍白質疑行政院刻意延宕提名，提案刪除延任條款。



第8屆公視董監事審查會議上月底舉行，14名董事候選人中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4位候選人通過門檻，7名現任董事「團滅」全遭否決，就連前宏碁創辦人施振榮都遭否決。這也代表公視董事會目前僅有5名董事（含1名員工董事），由於組成最低門檻為11人，這代表行政院勢必得再提名第2波董事候選人名單。



綠委林宜瑾日前指出，歷任公視董事人選難產已非新聞，尤其在歷經大法官及NCC委員人選遭在野黨封殺、羞辱的高度政治化操作後，須經跨黨派「審查委員會」認可的制度性規範，宛如一道高不可攀的門檻。於此情況下，有任何潛在被提名人拒絕成為政治攻防下陪襯都是再正常也不過的。但是，藍白兩黨卻抓住這項困境大作文章，意圖藉此癱瘓公視。



林宜瑾說明，現行《公視法》，為防止公視因新任董事尚無法選出就停擺，有一項具彈性的設計，就是在董事任期屆滿但未及改聘時，延長其董事職務至新聘董事就任為止。但藍白偷偷摸摸、未經討論就要過水的修法版本，卻故意讓公視新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用。



綠委范雲今協商時也批評，過去董事過不了，是因為一直被審查會杯葛，並點名幾乎都是藍營推派的審查委員否決董監事人事案。



文化部長李遠澄清，公視董事每屆選任都不斷被推翻，第四屆延968天、第五屆58天、第六屆967天，這都不是因為董事會不肯換，而是一次一次被「刪掉」，他這一任背負歷史共業。



李遠感嘆，今年7月1日是公廣集團20周年，不是這屆董事差，「我承認我推不出來是我的錯，但原因是歷史共業」，沒人願意在這種情況下，被大家一直罵、一直刪掉。



李遠強調，若現在取消延任，讓公視董事不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。



本次協商未有結論，主持會議的韓國瑜表示，協商未有共識，院會處理時，廣泛討論時，由各黨團推派一人發言，後依黨團提案先後順序表決；本案已達一個月黨團協商冷凍期，最快將於16日院會闖關三讀。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／又對公視伸黑手？藍白提刪董事延任條款 最快周五闖關三讀

更多民視新聞報導

備戰九合一！高雄先出爐、北桃仍在徵詢 鍾佳濱：必推最有勝算人選

遊俄貪方便竟辦「中國一次性旅遊護照」網紅曝超慘下場 移民署回應了

濺血圖恐嚇京華城案檢察官！「迷因台式民主」版主、女粉一審判決曝

