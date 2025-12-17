即時中心／徐子為報導

立法院去（2024）年審議今年年度總預算期間，藍委陳玉珍曾提案刪光政府捐贈公視預算，曝光後引起全民譁然和怒火，後撤回，改以刪除個位數比例預算。不料藍白又來了，綠委林宜瑾指出，藍白直接跳過實質審查程序，連討論都沒討論就讓「關公視惡法」逕付二讀，明天就要過水協商。此案若是三讀通過，將讓現在延任公視董事群需全部離任，恐導致公視決策停擺。

林宜瑾指出，歷任公視董事人選難產已非新聞，尤其在歷經大法官及NCC委員人選遭在野黨封殺、羞辱的高度政治化操作後，須經跨黨派「審查委員會」認可的制度性規範，宛如一道高不可攀的門檻。於此情況下，有任何潛在被提名人拒絕成為政治攻防下陪襯都是再正常也不過的。但是，藍白兩黨卻抓住這項困境大作文章，意圖藉此癱瘓公視。



林宜瑾說明，現行《公共電視法》規定中，為防止公視因新任董事尚無法選出就停擺，有一項具彈性的設計，就是在董事任期屆滿但未及改聘時，延長其董事職務至新聘董事就任為止。但藍白偷偷摸摸、未經討論就要過水的修法版本，卻故意讓公視新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用。



林宜瑾痛斥藍白，不但欲癱瘓台灣公視，還妄想復活中天？在野黨的噁爛勾當到底圖謀什麼？這已經不是人家在對他們抹黑、抹紅的問題了，在野黨就是黑！就是紅！

原文出處：快新聞／又對媒體伸黑手？藍白修法恐讓「公視停擺」 林宜瑾痛斥「超無恥」

