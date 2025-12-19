又年輕了！代言14年假髮長出自信 陳美鳳：女生值得被好好對待

陳美鳳為代言多年的得意假髮出席活動。

代言人長達14年的陳美鳳為假髮品牌現身造勢揮活動，與20位得意假髮VIP近距離相見。活動現場不僅洋溢歡笑與掌聲，更因一段段真實人生故事而溫柔動容——假髮不只是造型的選擇，更是許多人走回人群、找回自己的一盞燈。

見面會以「自然、自信、勇敢」為主軸，VIP們輪番分享與假髮相遇的原因：有人是為了更俐落的形象、想嘗試不同風格；也有人是因身體狀況導致落髮、毛髮稀疏，曾經躲避鏡子、害怕社交，直到戴上適合自己的假髮，才重新願意抬頭、走出家門。現場故事「有喜有悲、有笑有淚」，每一次開口，都是一次對生活的重新確認。

廣告 廣告

陳美鳳用假髮變換造型顯得年輕。

陳美鳳在活動中也特別鼓勵大家：「女生要常常提醒自己——值得被好好對待。當你願意讓自己更有自信，你就更勇敢走向人群。」她表示，假髮帶來的不只是外在的自然與好看，更是一份「自我肯定」的力量，讓人重新愛自己、照顧自己，也願意把笑容送回給世界。

活動中，得意假髮也分享了一句深受顧客喜愛、帶點押韻記憶點的台語口號，來自美鳳姐的提點：「『要自然（台語），才能夠少年（台語）』。」簡單一句話，道出得意假髮長年堅持的核心——追求自然貼合、舒適安心，讓每位使用者不只看起來更精神，也更願意把日子過得年輕有光。品牌負責人也提到，多年來最常聽見的回饋，並不是「變漂亮」而已，而是「我終於敢出門了」、「我終於敢拍照了」、「我終於覺得自己還是我」，這些話一次次提醒團隊：產品的價值，最後會落在人的勇氣與尊嚴上。

陳美鳳也分享身邊朋友的真實例子：好友方馨曾為戲劇角色剃光頭，螢幕上是專業與投入，螢幕下的日常仍需要自在生活與正常社交；得意假髮在造型之外，協助她在工作與生活之間維持平衡，讓外出、聚會、面對鏡頭都更安心。美鳳姐強調，假髮早已不只是「爭奇鬥艷」的配件，而是一種在人生不同階段、不同需求裡，陪伴我們站穩腳步的選擇。

見面會中美鳳姐表示：他很多情況下不太敢嘗試太大的改變，但是在去年週年慶的時候美鳳姐勇敢接受了粉紅色色系系列的假髮，引起了非常多的消費者和年輕人的關注。得意假髮的鍾老闆，聽美鳳姐說不敢挑戰搖滾的感覺，於是就立下了35週年的里程碑，希望能夠為美鳳姐打造「含蓄搖滾」的造型，也讓她很期待。

更多鏡週刊報導

女星私下全曝光！ 鍾欣凌爆料安心亞：上戲前一定先說要尿尿

李亞萍凌晨3點盛裝出門 余祥銓談母親失智：她很抗拒檢查吃藥

立威廉甲狀腺癌先寫遺書 手術過程一度發生意外