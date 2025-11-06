又強又大的怪物！鳳凰生成上看中颱 「這時間」恐有暴雨侵襲

今年第26號颱風「鳳凰」已於今日凌晨2點生成，強度預計可達中颱。圖／翻攝自臉書社團「台灣颱風論壇｜天氣特急」

今天（6日）東北季風減弱，水氣減少，各地氣溫略升，而今年第26號颱風「鳳凰」（國際命名FUNG－WONG）已於今日凌晨2點生成，強度預計可達到中度颱風，台灣大學大氣科學博士林得恩也在臉書直呼「鳳凰是又強、又大的怪物！」並分析影響最甚時間。

中央氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，預計下週一會移動到呂宋島附近，在下週二之後將會影響到台灣附近的天氣。

根據最新模式模擬顯示，下週一（10日）鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大。下週二、三（11、12日）各地要慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威脅，不過，颱風動態仍有不確定性，需密切觀察。下週四（13日）下午鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

台灣大學大氣科學博士林得恩也在臉書「林老師氣象站」提醒，秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。他表示，今晨美國聯合颱風警報中心（JTWC）估計，鳳凰颱風在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻；而7級暴風圈半徑高達280nm。

林得恩博士表示，鳳凰颱風影響時間點會落在11月10日至13日。（圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」）

另外，日本氣象廳（JMA）也預判，鳳凰颱風巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑高達220nm。

根據中央氣象署最新颱風情資顯示，鳳凰颱風近中心最大風速每秒48公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒58公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑更高達300nm。

林得恩博士直言，「這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。」他也提到，目前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲）；影響時間點會落在11/10至11/13。

至於第25號颱風「海鷗」（國際命名KALMAEGI），未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風的趨勢，對台灣則無直接影響。



