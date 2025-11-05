又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈

鳳凰颱風威力不容小覷。（圖／翻攝臉書／林得恩）

氣象署指出，今年第26號颱風鳳凰於凌晨2點生成，中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，預計下週一會移動到呂宋島附近，在下週二之後將會影響到台灣附近的天氣，至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

氣象專家林得恩形容鳳凰颱風是「又強、又大的怪物！」他指出，在秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。今晨，美國聯合颱風警報中心（JTWC）就估計，鳳凰颱風在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻；而7級暴風圈半徑高達280nm。

日本氣象廳（JMA）也預判，鳳凰颱風巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑高達220nm。中央氣象署今晨2時的最新颱風情資，鳳凰颱風近中心最大風速每秒48公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒58公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑更高達300nm。「想想看，這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。」

目前，各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近臺灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲）；影響時間點會落在11月10日至13日。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，最新模式模擬顯示，下週一（10日）鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大。下週二、三（11、12日）各地慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威脅，模式仍有「不確定性」，需密切觀察。下週四（13日）下午鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「中颱海鷗」今午至明日。以最強之姿，挾暴風及致災雨，侵襲越南，有相關行程應注意。最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣，各別模擬路徑分布在兩側，但已較先前收歛，顯示預測路徑的「不確定性」也比較縮小。12日08時模擬圖顯示，鳳凰中心已在台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及部分中緯度空氣的影響，其強度有由顛峯而漸減弱的趨勢，但仍挾「暴風及大量致災雨」威脅台灣，絕不可小覷。

