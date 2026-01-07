又恐嚇台灣！中國國台辦嗆：劉世芳、鄭英耀列入「台獨頑固分子」

即時中心／高睿鴻報導

又恐嚇台灣！中國為遂行統戰台灣的意志，不斷以各種騷擾、恐嚇等方式，打壓我國對其有異議者。今（7）天中國國台辦竟又出手，發言人陳斌華於新聞發布會宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列為「台獨頑固分子」，並將依法實施懲戒。

國台辦謬稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。國台辦在未提供任何合理證據的狀況下，指控劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨。國台辦更稱，接獲許多民眾舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。

據悉，這份「台獨頑固分子」名單，還包括國安會秘書長吳釗燮、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨立委蔡其昌、沈伯洋、柯建銘、王定宇、聯電創辦人曹興誠、民進黨副秘書長林飛帆、時代力量前立委陳椒華等人。

