即時中心／徐子為報導



在立院藍白黨團強勢主導下，立法院會今（16）天三讀通過刪除「公視董事延任條款」。對此，公視董事會也發聲明回應，直言若董事會出現斷層、停止運作，將嚴重影響公廣集團日常營運，甚至可能全面癱瘓。





現行《公視法》明定，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。目前第7屆公視董監事任期屆滿逾半年，藍白質疑行政院刻意延宕提名，提案刪除延任條款。立院各黨團13日進行黨團協商無共識，刪除延任條款仍保留送院會處理。



第8屆公視董監事審查會議上（12）月底31日舉行，14名董事候選人中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4位候選人通過門檻，7名現任董事「團滅」全遭否決，就連前宏碁創辦人施振榮都遭否決。這也代表公視董事會目前僅有5名董事（含1名員工董事），由於組成最低門檻為11人，這代表行政院勢必得再提名第2波董事候選人名單。



以下為公共電視基金會第7屆董事會聲明全文：



有關公視基金會第7屆董監事延任事宜，公視董事會已於去年11月發表公開聲明，籲請行政院加速董監事換屆改組作業。此項立場迄今未變，盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成相關作業。



本屆董監事皆係經朝野政黨推薦的審查委員，以¾多數所通過。在任期間依法履行職責，推動公廣集團的發展；依法延任半年多的期間，亦克盡職責，不敢有所鬆懈。



儘管所有董監事皆期盼能儘速交棒，惟如果董事會發生斷層、停止運作，依據公視法及內部規章規定，將嚴重癱瘓公廣集團的日常營運，不僅重要工作計畫（如節目製播及公共服務活動）無法遂行；不動產、發射設備的出租、出借作業也將停止；甚至需由董事長核准一定金額以上之採購案，核發的年終、績效獎金；核定的各種政策性函文、報告；以及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄及消滅；金融機構往來；重要表單的核定等等，率皆無法執行。



基於國民付託，公視董事會一方面希望董事會的換屆改組作業儘快完成，另方面亦須承擔公視法所交付的責任，俾使公廣集團各項業務持續穩定運作。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／又惡搞？藍白強硬修法刪「董事延任條款」 公視發聲憂「恐全面癱瘓公廣集團」

更多民視新聞報導

陳玉珍離譜言論連發！稱共軍會打賴清德、金門被歧視 梁文傑怒打臉

誤信旅行社話術？申領一次性中國護照慘了！陸委會：9年3人失台籍身分

星宇台北鳳凰城首航啟航 林佳龍：台美攜手打造「聯合艦隊」

