又想幹嘛？獅子山郵輪「獨闖枋山海纜區」海巡署全程監控不讓使壞

社會中心／洪正達報導

軍事粉專「Taiwan ADIZ」19日指出獅子山籍油輪「順興77號」駛進枋山海纜區，且不理會海巡呼叫，由於日前也曾發生過船隻惡意毀損海纜事件，事發當下也瞬間在網路上引起議論，海巡署南部分署20日表示，當時已全程監控該船，直到晚間6點已駛離枋山海纜區，

海巡署南部分署指出，獅子山籍「順興77」號船航經我國周邊海域時，海巡署南部分署均全程監控動態，該船於19日晚間6點左右，已向北方脫離枋山海纜區，並持續向外海前進。

南部分署也說，船舶是否以無害通過方式航經我國海域，海巡署南部分署均與友軍單位運用聯合情監偵手段嚴密監控，如發現異常或接獲主管機關通報，將立即調派線上艦艇前往查處，確保我國海域安全，呼籲民眾，勿過度揣測相關航行動態或傳播未經查證資訊。

