又想搶島？川普不提「極度愚蠢」 改口挺英相查格斯協議但嗆隨時可接管
國際中心／記者彭光偉報導
針對英國與模里西斯達成的查格斯群島主權移交協議，美國總統川普態度急轉彎。原本在兩週前猛烈砲轟這項協議是「極度愚蠢之舉」的川普，在其社群媒體發文表示與英國首相施凱爾進行電話會談後，認為該協議是施凱爾所能爭取到的「最佳條件」。不過川普也發出強硬警告，強調若未來協議生變，美國保有隨時以軍事手段確保狄耶戈加西亞島基地安全的權利。
川普態度急轉彎 改口肯定施凱爾努力
這起爭議源於英國去年宣布與模里西斯達成協議，計畫將英屬印度洋領地的查格斯群島主權移交給模里西斯，但英國將租借其中最大的狄耶戈加西亞島，作為英美聯合軍事基地，租期初期設定為99年。這座基地位於印度洋中心，地理位置極具戰略重要性，過去曾是美軍執行葉門、阿富汗等長程任務的重要跳板。然而，川普先前曾多次抨擊此舉展現出國家安全上的弱點，甚至將此議題與他欲併購格陵蘭的計畫掛鉤。
川普在社群媒體 Truth Social 的最新貼文中指出，在與施凱爾進行「非常有成效」的討論後，他體認到這座基地的戰略地位對於美國國家安全至關重要。川普表示，他理解施凱爾所達成的協議，就許多人的觀點來看，已經是首相職權範圍內所能做出的最好安排。這番言論被外界解讀為川普對該協議態度的軟化，也為先前因川普抨擊而停滯不前的英國國會審議程序注入了一劑強心針。
美國國安至上 川普嗆保留武力接管權
雖然口頭上表示理解與支持，但川普的貼文仍帶有濃厚威脅意味。他明確表示，如果這項租賃協議在未來任何時間點破裂，或者有任何人威脅到美國在該基地的行動與部隊安全，他保留以武力手段鞏固及加強美軍在狄耶戈加西亞島存在的權利。川普強調，絕不允許如此重要的基地受到所謂的「虛假主張」或「環保廢話」的威脅。美國駐英大使史蒂芬斯也呼應此一立場，指出雖然理想狀況是英國不移交主權，但這已是目前對英國政府最有利的方案，且美國將持續關注後續的安全利益。
英國隨後發表聲明，確認施凱爾與川普在通話中達成共識，雙方皆認同這項協議對於確保狄耶戈加西亞島基地的重要性，並重申該基地對英美共同安全利益具有關鍵意義。聲明提到，英美兩國將繼續在協議的執行上密切合作。儘管如此，英國國內的保守黨與改革黨仍對此表示強烈不滿，影子外交大臣帕特爾批評，川普的聲明反而凸顯了協議中租賃條款的脆弱性，認為將主權移交給模里西斯仍是重大的戰略錯誤。
歷史糾葛半世紀 殖民爭議下的政治妥協
模里西斯政府則對外表示，其對查格斯群島的主權在國際法中已獲得明確承認，呼籲相關各方停止爭論並盡速落實協議。目前英國政府正積極推進批准該協議的草案，希望能透過此一99年的長期租約，解決長期以來與模里西斯之間的主權法律糾紛，同時穩定美軍在印度洋的戰略佈署。川普態度的反轉，雖然暫時排除了外交上的僵局，但其保留軍事接管權的強硬措辭，也為未來該區域的穩定埋下了變數。
查格斯群島的爭議始於1960年代的冷戰高峰期。當時英國政府為了配合美國在印度洋建立軍事基地的計畫，在1965年將查格斯群島從當時尚未獨立的模里西斯殖民地中分割出來，另行設立「英屬印度洋領地」。為了確保基地的安全與保密，英國在1967年至1973年間，強行將島上約兩千名查格斯原住民驅逐至模里西斯和塞席爾，導致這些島民長期處於貧困與流亡狀態。這段被歷史學家稱為「現代殖民黑暗史」的過往，成為模里西斯與英國之間長達半世紀法律戰的根源。
長期以來，國際社會對於英國繼續佔領查格斯群島持批判態度。2019年，位於海牙的國際法院（ICJ）發表諮詢意見，認定英國分割查格斯群島的做法違反了「去殖民化」原則，要求英國應儘快結束在該群島的非法行政管理。隨後，聯合國大會也以壓倒性票數通過決議，敦促英國在六個月內歸還領土。雖然英國最初拒絕接受裁決，但隨著國際壓力與日俱增，加上為了確保美軍基地的長期合法運作，施凱爾政府在去年決定與模里西斯達成這項「主權換租約」的協議。
印度洋戰略中樞 「不沉航母」地位重要
狄耶戈加西亞島是查格斯群島中最大的島嶼，其地理位置對於美軍而言具有無可取代的戰略意義。這座島嶼位於印度洋的正中央，距離東非、中東、南亞以及東南亞的距離幾乎相等，使其成為美軍在全球投射武力的關鍵轉運站與前線基地。島上擁有能夠容納大型遠程轟炸機，如 B-52、B-1 以及 B-2 幽靈隱形轟炸機的超長跑道，同時也是美軍核動力潛艦在印度洋的重要補給點。
從軍事戰略角度觀察，狄耶戈加西亞島讓美軍能夠在數小時內對中東衝突地區或亞洲熱點進行反應。在過去的幾十年中，這座基地在海灣戰爭、阿富汗戰爭以及對抗伊斯蘭國的軍事行動中扮演了後勤與空襲發起點的角色。此外，該基地也是全球定位系統（GPS）衛星追蹤站的所在地，對維持全球導航系統的準確性至關重要。對於川普而言，這座島嶼的「國家安全意義」顯然超越了政黨爭執，他在貼文中強調，美軍過去一年的行動之所以成功，很大程度歸功於這些戰略基地的地理優勢。
