又想擋？總統喊1.3兆投資國防 徐巧芯竟嗆：請問現在要戰爭了嗎

即時中心／高睿鴻報導

總統賴清德今（26）日公布他在《華盛頓郵報》的公開投書，並投下震撼彈，表態政府將為提升台灣國防，提出「史無前例」的400億美元特別預算案，彰顯捍衛民主及國家安全、阻卻中國入侵的決心。然而，在野黨竟群起表達反對及疑慮，國民黨立委徐巧芯宣稱，「這很可能擠壓到一般預算」；她不僅質疑總統大幅強化國防的方針，更嗆說：「請問兩岸現在是要戰爭了嗎？還是今天所謂編列這麼多預算，只是拿去繳保護費？」。

今早受訪時，徐巧芯首先狐疑地表示，賴清德在臉書提及，上述刊登於華郵的文章是「專訪」，但新聞稿又提到這是投書；她問道，所以這篇文的內容，究竟是賴個人的意見投書？還是別人幫他的專訪？徐巧芯稱，總統應對此解釋清楚，畢竟專訪與投書性質有差。

此外，關於賴清德提到，想為強化國防增加400億特別預算，徐巧芯則回應說：「別忘了，我們甚至還沒審查明年度的常態性國防預算，這筆高達9500億；如果在這筆開銷之外，還要再加上另一個400億美元，簡直就是天價」。她進一步指出，400億美金換算成台幣約1.3兆，若按照民進黨立委王定宇的說法，分成7年、平攤於年度預算；另外再加上明（2026）年的9500億，屆時國防預算可能得佔全國GDP約4.5%至5%左右。

國民黨立委徐巧芯。（圖／民視新聞資料照）「這代表什麼？代表我們整體的總預算，國防就佔掉一半，也就是說，很可能擠壓到一般的預算」，徐巧芯進一步說，例如本來有關教育、民生、衛生、健康等等相關預算，可能都得被裁減。她接著表示，現在兩岸關係確實搞得很糟，所以的確需要防禦，藍營沒有反對這點；然而，當國防預算要佔掉將近一半的總預算，大家就要思考，難道不是戰爭中的國家，才會這樣子編嗎？請問兩岸現在要戰爭了嗎？還是編列這麼多預算，其實只是「拿去繳保護費」？

徐巧芯又稱，過去台灣還遇到採購了一些武器、最後卻沒有送來，例如F16V買了66架、也到交貨日了，但卻一架都沒收到。此外，她還擔憂說，買這麼多武器也未必符合台灣眼下的需求，如今賴清德又喊出，需要這麼多經費，但是特別預算的花費細節，卻都還沒送到立委的手上。「所以，我們無法逐項告訴大家，這些預算是否有其必要性」，徐巧芯說。

她緊接著又重申，光就預算規模而言，若要符合賴清德的說法，那國防預算肯定會佔總預算將近一半，這會對民生產生很多影響。徐巧芯還稱，若真的想提升這麼大幅度的國防預算，那更應該優先重視軍人；「若我們缺乏足夠的志願役軍人，今天發生戰爭了，就算買了這麼多武器，能由誰來操作？我們的地面部隊，該如何井然有序地面對戰爭發生的可能性？」。

因此，徐巧芯強調，提升國防預算的同時，其他方面也要等比例跟上，例如給軍人的待遇、對軍人的尊重、給軍人的福利，也都應該提高才對。

