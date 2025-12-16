又愛又怕!? 冬至湯圓要這樣吃

冬至將至，家家戶戶都會準備香噴噴的湯圓應景，不過營養師提醒，湯圓雖小，熱量卻不容小覷，只要四顆就等於一碗飯的熱量；此外，熱湯圓黏性高、內餡溫度高，吃得太快還可能造成噎食風險，因此提醒民眾在享受節慶美食的同時，也要留意份量與食用方式，避免因為吃太多而埋下健康與安全隱憂。

鐵鍋冒出陣陣熱氣，一顆顆飽滿的湯圓正準備起鍋，讓人看了相當有食慾。

民眾 徐小姐：「我喜歡那個有芝麻口味，還有花生，大概(一次)吃兩顆吧。」

民眾 劉先生：「要看是小湯圓，還是裡面有包餡，應該大概三顆吧。」

知道湯圓熱量高，但不知道吃幾個才合適，才不會熱量爆表。

新光醫院營養師 黃詩雯：「我們常常聽到的花生跟芝麻的湯圓，那在鹹湯圓的部分，一顆的話，它的熱量差不多會是60大卡，那在於花生與芝麻的部分，它一顆差不多會是75大卡，那相當於假如說我們吃了四顆的湯圓，就相當於這樣子一平碗的一個飯。」

四顆湯圓其實就跟一碗飯的熱量一樣，稍不注意熱量就容易破表，而在冷冷的冬天，不少民眾喜歡一口吞下整顆湯圓，享受餡料在嘴巴中的美好滋味，但這樣的吃法其實相當危險。

新光醫院營養師 黃詩雯：「我們一定會是建議就是要放涼，因為其實熱熱的吃的時候，確實你會容易燙到，那你就會倒吸一口氣，那可能就會有這種問題， 可能會噎到，對於3到5歲的小朋友來說的話，照顧者，爸爸媽媽一定要在旁邊，稍微注意一下。」

無論大人或孩童，吃湯圓時都要放慢速度、分小口入口，避免噎食風險，這樣才能安心享受冬至的溫暖滋味。

