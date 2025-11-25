又成注意股！金居10月自結EPS年增狂飆138%

▲金居10月EPS為0.43元，相較去年同期0.18元翻倍成長，年增更狂飆達138.9%。（圖╱取自金居官網）

[NOWnews今日新聞] PCB族群金居近期漲勢擋不住，被列為處置股，上週四出關後，金居在隔天又立刻遭櫃買中心盯上，列為注意股，金居近日公布10月強制自結獲利，10月EPS為0.43元，相較去年同期0.18元翻倍成長，年增更狂飆達138.9%。

金居近期因股價飆高、周轉率大因而遭櫃買中心盯上。櫃買中心於21日指出，金居當日本益比為66.76、股價淨值比為8.24且為其所屬產業類別股價淨值比之3.1倍、當日周轉率達27.64%，因此列為注意股。

金居公布10月營收7.01億，年增34%；單月淨利為1.09億元，年增137%；每股稅後盈餘為0.43元，年增138.9%。

金居近半個月多次因股價波動及估值偏高，被櫃買中心點名為「注意股」，包含11月6日、11月11日、11月13日、11月18日、11月21日及24日共六度遭列入。

AI應用帶動金居高階銅箔出貨大增，今年營運與獲利明顯成長，金居表示，高階銅箔HVLP4產品已是主流，明年HVLP4產品有可能供不應求，公司現以HVLP3和HVLP4為主，目前正加速三廠蓋廠進度，趕在明年第四季開出產能，該廠有四條生產線，全部以HVLP4產品為主，在客戶需求強勁帶動下，預估第四季營運將是今年高峰，明年營運與獲利有望再向上，2027年在新廠加入後，營收成長幅度更大。

