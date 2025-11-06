又打臉！「關鍵獸醫佐」3點聲明澄清 控中市府非洲豬瘟報告錯誤百出

台中市梧棲區養豬場爆發全台首例非洲豬瘟疫情。示意圖

台中市梧棲區養豬場爆發全台首例非洲豬瘟疫情，市府日前向市議會提出專案報告，卻遭民進黨市議員周永鴻痛批「造假卸責」。關鍵人物、被指「誤判延誤疫情」的王姓獸醫佐今（6日）首度發出三點聲明，強調市府報告錯誤百出，澄清自己「未受諮詢、未治療、10月13日未通報」，並質疑「既然14日市府獸醫已赴現場，為何不強制採檢？」

王姓獸醫佐指出，10月10日傍晚接獲豬農電話稱豬隻流鼻血，但僅是被告知狀況，並非接受諮詢。他當時因連假無法前往，只建議豬農若懷疑放線桿菌胸膜肺炎（APP），可用現有藥物嘗試觀察，並不構成治療行為。市府報告稱他「諮詢並治療」明顯不實。

他進一步說明，10月13日僅接到豬農來電表示「情況好轉、準備出豬」，因此未進行任何通報。直到10月19日豬農再度反映死亡數暴增，他才於20日前往了解狀況，並說服豬農主動通報疫情，後續全力配合調查。他批評市府報告誤指他在13日通報，與事實完全不符。

周永鴻痛批市府報告「睜眼說瞎話」，指出市府最初聲稱是紀姓獸醫師診斷APP，遭當事人否認後又改口指王姓獸醫佐通報，兩人皆被錯誤指責。他質疑市府刻意推卸責任、嫁禍基層，甚至連台中市養豬協會總幹事都被寫入報告「推測為丹毒」，如同「找下一個替死鬼」。

周永鴻強調，市府防疫鬆散、疫調荒腔走板，才釀成破口，如今仍在議會公然卸責、掩飾錯誤。他要求盧秀燕市長與市府團隊公開4位獸醫及養豬協會筆錄內容，釐清真相、負起責任。他痛批：「盧市府又懶又壞，一再說謊失職，讓全國豬農背黑鍋，根本失能又失格。」

王姓獸醫佐指出，市府報告稱他「諮詢並治療」明顯不實。（周永鴻提供）

