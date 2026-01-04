又扯執政黨！鄭麗文竟喊「別以為美會收拾爛攤子」 吳思瑤開嗆了

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

美軍於當地時間3日晚間突襲委內瑞拉，美國總統川普（Donald Trump）發文證實此事，並公布委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭捕畫面，其夫婦已遭押解離境，預計下週出庭受審，事件曝光後引發全球高度關注。未料，國民黨主席鄭麗文竟將此事比喻台海，更稱不要以為任何挑釁，美國都會幫忙收拾爛攤子；民進黨立委吳思瑤則回嗆「扯遠了」，不要任何時候都想發動疑美論。

鄭麗文今（4）日表示，過去以美國為主導的國際社會，許多遊戲規則，在川普任內都做了很重大改變，當然希望這類行動，應該回歸國際法規範。不過她稱，從日本首相高市早苗表態「台灣有事」到這次圍台軍演，可以看到川普本人及白宮立場，都非常淡然、保持一定距離，這跟川普所宣示，要求美軍在全世界介入的程度，可能會大幅後退。

對於美國及委內瑞拉衝突，鄭麗文認為，這次行動之後，想必還有很多複雜問題，美方的注意力會放在美洲。因此，台灣更需要透過政治智慧，化解台海危機，希望能開創和平可能，而不是推向兵凶戰危，更不要以為做任何危險挑釁動作，美國都會幫忙收拾爛攤子。

接著，鄭麗文竟指稱，民進黨應該回到「九二共識」，下架台獨黨綱，兩岸就馬上春暖花開，「你就可以請習主席喝珍珠奶茶，而不是互相升高軍事對峙的危險態勢」。她更喊話總統賴清德，重新評估國際局勢，重新思考台灣戰略，並開創和平穩定的兩岸關係。

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）

對此，吳思瑤表示，對於國際局勢，台灣要做的就是持續觀察；而他國內發生的事件，同樣也是持續觀察，不宜過當評論。至於鄭麗文又把該事件扯到台灣，以及美國對台關係，她則認為「扯遠了」。

吳思瑤強調，台灣與委內瑞拉完全不同，台灣是自由民主法治的國家，並沒有發生讓鄰國以及國際社會都頭痛的情況，像是人口販運或毒品走私。台灣該做的就是，持續作為國際社會正能量，並爭取更多對台灣的正向支持。

最後，吳思瑤直言，鄭麗文這些風馬牛不相及的評論，硬要從該事件扯到美國對台，「我想不要在任何時間都發動疑美論」，台灣要做的是爭取國際支持，並且向中國展現捍衛和平的決心。

