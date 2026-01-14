又批鮑爾不降息 川普這次有新詞彙「stiff」

美國總統川普1月13日於底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表談話，席間再次將矛頭指向聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。



川普指責聯準會在鮑爾的領導下，即使在經濟成長的背景下仍堅持維持高利率，批評此舉嚴重干擾市場正常運作。

聯準會傾向調升利率以「扼殺」經濟活力



川普在演說中表示：「在過去，當經濟數據表現亮眼時，利率會下降，市場則會隨之飆升。」他強調，這才是他計畫恢復的「傳統模式」，並認為這才是正確的經濟運作方式。川普直言，現今的情況卻是只要官方公布利多數據，聯準會就傾向調升利率以「扼殺」經濟活力，導致市場無法出現應有的行情。

針對鮑爾個人，川普在演說中更以「死腦筋」（stiff）一詞形容，對其貨幣政策表示強烈不滿。川普指出，每當經濟繳出驚人的成績單，市場反而因為憂心聯準會採取緊縮政策而下跌，「這根本不合邏輯。當市場走強時，聯準會應該調降利率，讓我們看看經濟潛力能發揮到什麼程度，我們必須回歸舊有的標準。」

鮑爾最初是在川普第一任期內獲任命為聯準會主席，隨後於拜登（Joe Biden）政府時期獲得連任。然而，川普長期以來對鮑爾不願配合降息的態度感到不滿，並已多次公開宣示，一旦鮑爾的任期於2026年5月屆滿，他將立即換上新人。

鮑爾目前正深陷法律爭議



事實上，聯準會於2025年期間已3度下調基準利率，最近一次是在2025年12月，將聯邦基金目標利率區間調降至 3.50% 至 3.75%。即使如此，川普仍認為聯準會的腳步過於遲緩且保守。

此外，鮑爾目前正深陷法律爭議。根據1月11日揭露的消息，美國司法部正對鮑爾展開刑事調查。鮑爾證實，聯準會已收到大陪審團的傳票，內容涉及他在去年6月針對華盛頓特區聯準會大樓多年翻修工程所做的國會證詞。

川普對此強調，聯準會的現行政策正在阻礙美國的經濟成長，他認為美國的成長潛力是「無限的」，只要政策回歸理性。他進一步反駁了「成長必然帶動通膨」的傳統觀點，主張高成長與低通膨可以並存，甚至成長有助於維持低通膨，「看到好數據卻伴隨股市下跌300點，這簡直令人作嘔」。

