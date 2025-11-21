又把「造詣」唸成「造旨」 黃國昌自嘲回去罰寫十遍：希望下次別再講錯

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席、立委黃國昌昨（20）日質詢時，將「造詣」唸成「造旨」，有媒體稱，這已是黃國昌半年內多次念錯同一個字，引發網友議論。黃國昌今天被問及此事，黃國昌說，自己回去重新罰寫十遍，希望下次不要再講錯。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨團）

黃國昌今天出席民眾黨團記者會，有媒體問，黃國昌昨天在司法委員會質詢的時候，好像有把「造詣」唸成「造旨」，網路上有掀起討論，黃國昌是就本來不知道嗎？還是當下口誤不小心的？

黃國昌回應，「造詣」跟「造旨」這個，就是他自己不好口誤，「其實我自己之前直播的時候，好像就犯過相同的錯誤」，「沒關係，我等一下回去的時候再重新罰寫自己十遍，希望下一次那個造詣不要講成造旨」。

另外，黃國昌近期連跑幾場校園演講，昨天前往政大，有媒體問，昨有學生抗議，有學生手持釋憲聲請書大聲抗議「還我憲法法庭」，強調要進去當面詢問黃，為何藍白要癱瘓憲法法法庭。而黃國昌接下來在12月要在東吳大學演講的部分，好像校方就有特別要禁止抗議的部分，怎麼看校方這樣的處置？

對此，黃國昌回應，自己昨天去政大演講，從頭到尾沒有遇到什麼抗議，他知道有學生在那邊發傳單，昨天也有學生問這個問題，他也就回答了，「那如果這個就是你所謂的抗議的話，我有一點驚訝」，至於東吳辦的部分，他是受邀的人，對主辦單位相關的規劃，對他來講就是尊重。



