又抓到含蘇丹色素化粧品！新增回收2知名進口品牌、16國產品曝光

食藥署聯合各地方政府衛生局持續清查含蘇丹色素的化粧品，12/12再公布最新一波需要下架回收產品清單，新增2款進口和16款國產化粧品，其中包括韓國知名直銷品牌艾多美和資生堂集團旗下公司法徠麗股份有限公司的產品。

國際上傳出有新加坡業者生產的化粧品原料含有國際公認的致癌物蘇丹色素四號，食藥署日前清查發現，亦鴻企業有限公司進貨並賣給多家國內化粧品製造廠，食藥署已對亦鴻企業有限公司重罰新台幣500萬元，並持續追查已出售的原料流向，要求用到問題原料的產品下架回收。

韓直銷品牌艾多美、知名專櫃品牌NARS 都有產品要回收

最新公布用到含蘇丹色素四號的進口化妝品有2款，1款是被食藥署抽驗出含有蘇丹色素四號的從韓國進口直銷品牌產品「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，已經被食藥署要求全面下架、不得販售，後續將交由衛生局裁處。

另1款是資生堂集團旗下的法徠麗股份有限公司的產品「NARS裸光賦活超能修護霜」，因業者自主檢驗發現含有蘇丹色素四號，向主管機關通報，並已經主動下架回收。

食藥署副署長王德原表示，目前已知「艾多美凝萃撫紋萬用棒」要回收的批號只有1批，已經回收1208瓶；「NARS裸光賦活超能修護霜」已由業者自主回收310罐。

不能從顏色判斷是否含有蘇丹色素

此外，16款新增需要下架回收的國產化粧品，都是亦鴻公司下游製造廠生產的產品。王德原說，由於供應鏈和下游製造廠的銷售紀錄複雜，目前還無法精確計算需要回收的產品數量有多少，目前相關的產品檢驗還在持續中。

由於許多要回收的產品顏色大多為白色，竟然含有紅色、棕色的蘇丹色素令人感到詫異，王德原表示，業者用到的大多是含有3種植物萃取的複方原料，如果添加量低、被其他白色成分稀釋，成品的外觀可能仍是白色，因此不能以化粧品外觀顏色判斷是否可能含有蘇丹色素，必須以實驗室檢驗結果為準。

食藥署統計至12/12上午9點應回收的國產化粧品清單如下，新增的品項有：

歐萊德國際股份有限公司的「植物紅色A」半成品。

沛諾美學生技國際有限公司的「HARYA PDRN賦活新生噴霧」。

沛美生醫科技股份有限公司的「山花精萃活膚機能水」。

愛比森國際股份有限公司的「愛比森泌泌肌因凍齡膜」。

龍興生化國際股份有限公司的「水漾玉露賦活安瓶 8.3g」、「晶球賦活安瓶系列（組合產品中之紅韻晶球逆齡安瓶）8.3g 2瓶」、「激活逆齡精萃 8.3g」、「紅夢露精華8.3g」、「SLR-I 時光賦活安瓶 8.3g*4、SLR-I 時光賦活霜*1組合產品」。

將寶實業股份有限公司的「Mini Lip Oil」。

柏瑞有限公司的「The Youthful Skin Blending Serum Mist（Pink） 100mL」。

采伊美學有限公司的「胜肽護髮精油（免沖洗）」。

檢出含有蘇丹色素的化粧品清單。（圖／食品藥物管理署提供）

◎ 圖片來源／食品藥物管理署提供．翻攝自業者官方臉書

◎ 資料來源．諮詢專家／食品藥物管理署．王德原副署長

