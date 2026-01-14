又抓包了！小北百貨「掛簡體字布條」業者：以繁體中文為主

連鎖生活百貨店「小北百貨」。（示意圖／東森新聞）





日前有眼尖網友發現，連鎖生活百貨店「小北百貨」竟在店內販售「簡體字國小作業袋」，讓不少家長感到反感，業者也火速下架產品，不少網友也讚賞業者的處理態度。不過，就在事件發生不到一週，又有民眾看到小北百貨竟在店內掛上「簡體字新年布條」，對此，小北百貨也趕緊發布聲明致歉。

小北百貨再被抓包「出現簡體字新年布條」

原PO在1月12日晚間在Threads分享一張照片，只見小北百貨的大門口掛著「福馬迎新春，新春快樂」、「新年快樂」的簡體字春節布條，讓他不禁直呼「小北百貨現在連用繁體字都不願意了呀？」，這張照片被發到網路上後，立即引發不少熱議。

不少網友痛批「道歉完馬上再貼簡字春聯，會道歉但不知悔改」、「不是前幾天才說不會用簡體字？？？」、「越來越多業者在測試台灣人忍受度了嗎」，也有網友批評，小北百貨美編是直接利用直接簡體字布條進行後製，也沒有修改原有的字體就加上小北百貨LOGO，表示「現在美編這麼好混？素材沒有繁體字就自己改啊，是菜鳥喔」。

全面清查194門市 承諾以「繁體中文」為最高原則

對此，小北百貨也趕緊發布聲明致歉。公司表示，針對文教類商品先前出現簡體文字問題，已即刻要求全台門市全面下架相關商品，並完成清查作業。然而，在管理措施尚未完全落實前，仍有門市在其他對外廣宣物上出現簡體文字，顯示內部管理與執行仍有疏漏。小北百貨表示，他們深感抱歉，也已立即要求相關門市撤除布條並禁止再使用。

小北百貨指出，已全面啟動再檢視機制，要求全台194家門市，不分商品類別與廣宣形式，重新清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體字。公司強調，此次事件反映內部管理、溝通與審核流程仍有不足，未能第一時間落實於所有環節，對消費者造成疑慮與不佳觀感，深表歉意。

小北百貨表示，未來將以「繁體中文為台灣主要通行文字」為最高原則，持續強化商品與廣宣審核機制，並加強內部宣導與教育訓練，以維持品牌原則與一致性，避免類似事件再次發生。

