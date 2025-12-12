又拿馬維拉救援！「停砍公教年金」三讀 民進黨火大開嗆藍白

立法院今日三讀通過反年改法案。對此，民進黨發言人李坤城表示，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。

立法院今日三讀通過反年改法案。（圖/資料照）

立法院會今（12日）下午處理攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案。但由於11日協商三黨均無共識，今日藍白各投自己的版本，最終藍營挾帶人數優勢，通過國民黨版停砍年金版本。未來公教人員年金回溯至113年不再逐年調降，且隨消費者物價指數成長率達正百分之五時，年金應隨之調整。

民進黨發言人李坤城。（圖/資料照）

對此，李坤城表示，甚至國民黨竟再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是「回溯」至2023年所得替代率。如今就像當年前總統馬英九所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」，惡法惡修，使台灣的公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。

