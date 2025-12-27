又挨罵！葉珂喊「中國人不過洋節」 見背景網傻眼

網紅葉珂一句「中國人不過洋節」挨罵。（圖／翻攝自微博）





網紅葉珂在2024年9月和中國男星黃曉明公開戀情後，卻接連不斷有爭議性言行發生，導致雙方形象受損被大眾批判，隨後傳出分手消息，葉珂也因為爭議自行退網。今年7月恢復單身的葉珂重新回歸直播，發言清醒很多引來不少好評，卻沒想到一句「中國人不過洋節」直接再挨罵。

葉珂近日直播時候，公主頭造型搭配紅色連身裙，被網友詢問是不是迎接耶誕節時候，她開心直呼：「是的，在家過平安夜造型」，並介紹身後一句不知好的三顆聖誕樹，並表示之後會有一顆更大的。

結果在下播前，葉珂突然自己打臉自己，對於網友詢問怎麼過節時候，直言：「就這麼隨隨便便過吧，無所謂，我們中國人不過洋節啊」，瞬間讓網友傻眼，直呼：「說話不過腦子」、「說這話不打臉嗎？」、「人格分裂？」、「後面聖誕樹是？」



