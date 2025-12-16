又提降息兩碼失敗 川普的「降息大師」坦承無法解釋商品通膨高漲

美國通膨水準仍高於聯準會2%的政策目標，但聯準會理事史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）認為，現行通膨數據未能準確反映當前供需結構的變化。他在12月15日指出，近期價格走勢顯示物價已「再次穩定」，只是統計指標受到結構性因素影響而顯得偏高。



最新公布的通膨報告顯示，聯準會偏好的通膨指標年成長率為2.8%，明顯高於2%的政策目標。不過，米蘭認為，這一數據中的關鍵推升項目──特別是住房通膨──具有高度「向後看」特性，未能反映當前租金漲幅已持續放緩的實際情況。他指出，住房相關價格通常反映的是2至4年前的供需失衡，而非今日的市場狀況。



估算「潛在通膨率」低於2.3%



米蘭在哥倫比亞大學準備發表的評論中進一步說明，通膨衡量方式中還包含若干與實際價格動能脫節的因素，例如因資產價格偏高而上升的資產管理費用，這類成本並不等同於實體經濟中商品與服務的即時漲幅，卻被納入整體通膨計算，導致測量結果偏高。

他表示，若將上述因素剔除，自己估算的「潛在通膨率」低於2.3%，已落在聯準會目標的合理誤差範圍內。米蘭警告，若因2022年留下的供需失衡，或統計方法上的缺陷，而讓貨幣政策持續維持不必要的緊縮，最終恐轉化為就業市場的壓力，並推高失業風險。他強調，考量貨幣政策的傳導時滯，決策應著眼於2027年的經濟環境，而非回應已經過去的通膨衝擊。

在上周聯準會決議降息一碼、即25個基點時，米蘭投下反對票，主張一次降息兩碼、也就是50個基點。這是他自9月加入聯準會以來第三度在利率決策中表達不同意見。米蘭目前擔任美國總統川普的高級顧問，但因職務衝突正請假中。



同一場會議中，另有兩名聯準會官員投下反對票，但立場與米蘭相反，主張完全不降息。他們認為，近期通膨並未明顯朝2%目標回落，特別是商品價格再度上揚，部分官員將此歸因於進口關稅帶來的成本壓力，並認為這與川普政府的貿易政策存在關聯。



無法解釋目前商品通膨偏高原因



對此，米蘭坦言，自己無法完全解釋目前商品通膨偏高的原因，也承認尚不清楚是哪些因素在推動相關價格上漲。不過，他根據近期數據分析指出，這波商品價格壓力未必能直接歸因於關稅措施。他同時提出一種「令人不安的可能性」，即通膨或許正在一個高於疫情前的水準上重新穩定下來，而非持續回落。

米蘭也提到，美國家庭對於通膨仍普遍感到焦慮，特別是在生活成本與可負擔性方面的不滿情緒依舊存在。但在他看來，價格水準雖然處於較高位置，整體走勢已趨於穩定，貨幣政策的調整應該反映這項現實，而非單純依賴未能即時反映供需變化的通膨指標。



責任編輯：許詠翔



