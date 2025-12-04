又提「新俄羅斯」！ 普丁誓言不惜代價解放烏克蘭頓巴斯

俄羅斯總統普丁(左)訪問印度，他在受訪時說，將不惜代價拿下烏克蘭頓巴斯地區。

俄羅斯總統普丁聲稱，莫斯科將透過軍事或其他手段，奪取烏克蘭頓巴斯地區。在此同時，烏克蘭官員正準備進行更多和平談判，但談判還沒達成協議。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，俄羅斯總統普丁抵達新德里，受到印度總理莫迪的接待。兩天前，普丁在克里姆林宮會見了由美國特使魏科夫率領的美國代表團。了解情況的烏克蘭消息人士告訴CNN，烏克蘭官員前往美國，受邀舉行會談，討論結束戰爭的計畫。

根據塔斯社報導，在與莫迪峰會召開前，普丁接受了媒體《今日印度》的採訪，他表示，俄羅斯無論如何都會透過軍事或其他手段，解放頓巴斯和新俄羅斯。普丁被問到，俄羅斯在這場戰爭中取勝的標準是什麼，他說，當我們實現特別軍事行動開始時設定的目標、當我們解放這些領土時，戰爭就結束了，僅此而已。

CNN報導，克里姆林宮最大要求之一，是烏克蘭交出頓巴斯地區的領土，俄羅斯非法併吞了相關地區，但還沒有完全佔領。「新俄羅斯」是一個歷史用語，指的是俄羅斯帝國時期西部的領土，普丁重新使用了這個用語，他在2014年宣布烏克蘭的克里米亞半島併入俄羅斯時使用了這個詞。