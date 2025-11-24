又搖了！東部外海22:08規模4.1極淺層地震 3縣市有感

中央氣象署的最新報告，今（24）日22時08分，台灣東部海域發生了一起芮氏規模4.1的地震。震央位於北緯24.11度、東經121.85度，距離花蓮縣政府東北東方約27.1公里，震源深度為23公里，屬於「極淺層地震」此次地震在花蓮地區的最大震度為2級，太魯閣、和平及西寶等地也同樣感受到震動，而花蓮市、銅門及鹽寮的震度則為1級。

台灣東部海域發生了一起芮氏規模4.1的地震。（圖／氣象署）

宜蘭縣和南投縣的最大震度分別為2級和1級。中央氣象署提醒民眾保持警覺，並隨時注意後續的地震消息和安全指引。

