又搞不清？麥玉珍質詢跳針問社維法 慘遭內政部打臉：今天修的是國安法

記者詹宜庭／台北報導

麥玉珍質詢馬士元。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院內政委員會今（7日）排審行政院近日通過的《國家安全法》修正草案，民眾黨立委麥玉珍在質詢時指出，有網友在社群平台上對政治人物發表「去死」等極端言論，甚至有人在立法院外的大馬路上設立黃國昌主席的靈堂，質疑這些行為是否違反目前修訂中的《社會秩序維護法》。對此，內政部次長馬士元當場打臉「委員剛剛提的，跟我們今天修的法沒有關係，我們今天修的是《國安法》。」

內政委員會今日審查行政院函請審議的《國家安全法部分條文修正草案》等案，內政部次長馬士元與陸委會副主委兼發言人梁文傑皆到立院備詢。麥玉珍提到，監察院長陳菊目前因病住院，有網友傳出其死訊，遭依違反《社維法》送辦；然而，許多立委的社群平台每天都有大量惡意留言，包括「叫人去死」等，質疑是否涉及修法草案中所稱的仇恨性言論。

馬士元回應「如果妳有收到這類訊息，一定要報案，我們會請警政署處理」，麥玉珍追問「那網友說陳菊的事情是有報案嗎？」馬士元說「有，有報案」，麥玉珍再酸「所以現在是報案才處理，不報案就是言論自由嗎？」馬士元表示「這不是言論自由，基本上就是違法。」

接著麥玉珍又質疑「如果是這樣，有人在立法院外設黃國昌的靈堂，依你們對《社維法》修法草案的理解，這樣的行為是否構成公共場所不當言論或激化社會對立？若符合那為何沒有處理？」馬士元則說「這是公然侮辱罪，一樣要黃國昌本人提告，提告後就會處理。再來，這是在立法院外面，應向中正一分局報案，由台北市政府警察局處理。」

麥玉珍再問「所以這個法修了之後，還是要有人提告才處理？」馬士元回「這不用修法，這是《刑法》的內容，並不是現在要修的法」，但麥玉珍仍不斷跳針問「所以網友叫你去死，沒有提告或檢舉就不處理嗎？」馬士元則說「如果有人叫我去死，那就是我要去提告；如果我覺得無所謂，那也可以不處理，這要看個人。」

聽到此處，麥玉珍語塞疑惑說「這不是社會維護，是個人維護嗎？」馬士元則耐心解釋「那是個人的部分，不是針對大眾，委員剛剛說的跟今天的修法無關，我們修的是《國安法》。」麥玉珍則繼續說「不管修什麼法，都是我們要討論的維安法、國安法。」馬士元則打臉「《國安法》並不包含這塊。」

隨後馬士元更進一步解釋「告訴乃論」與「非告訴乃論」的法律概念，並說明相關構成要件。但麥玉珍仍未理解，繼續批評「那你們這就是政治清算工具，是要檢舉才處理，很多人幫黃國昌申訴靈堂事件，但要他本人報案才可以嗎？那很多人反應都不算？」馬士元說「那是反應，我們會到現場維持秩序；但要啟動偵辦程序，還是需要當事人報案」，麥玉珍又說「所以這就是維安法……」馬士元再度糾正「委員，那不是維安法，那是《刑法》。」

