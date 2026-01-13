又搞大雜燴！傳印尼計畫採購40架巴基斯坦JF-17戰機及「察打一體」沙帕爾無人機

巴基斯坦全球工業國防解決方案公司研製的「沙帕爾」無人戰鬥航空載具。圖為最新的第3代。 圖：翻攝GIDS官網

[Newtalk新聞] 《路透社》今（13日）發布獨家報導，指印尼國防部長在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）會見巴基斯坦空軍首長，雙方討論印尼可能向巴國採購多達40餘架JF-17（巴國稱為Thunder「雷電」，中國稱為「梟龍」）戰機及察打一體的「沙帕爾」（Shahpar）無人機，以強化印尼空軍實力。報導指出，協議還包括空防系統、印尼空軍人員訓練及工程支援，預料將深化兩國軍事合作。

《路透社》引述三位熟悉會議內容的安全官員表示，此次會談聚焦於JF-17「雷電」戰機，這款由巴基斯坦與中國聯合開發的多功能戰鬥機，以及具備監視與攻擊能力的沙帕爾無人機。其中一名消息人士指出，印尼對沙帕爾無人機表現出濃厚興趣。另一名官員補充，協議還涵蓋印尼初、中、高階空軍官員及工程人員的訓練計畫。印尼國防部證實，國防部長與巴基斯坦空軍首長進行會談，討論一般國防合作關係，包括策略對話、強化防務機構溝通，以及長期互惠機會；但強調，目前尚未達成具體決定。巴基斯坦軍方也發布聲明，指印尼防長還將會見巴基斯坦陸軍首長，焦點在於共同利益、區域與全球安全動態，以及擴大雙邊防務合作。

根據了解，印尼空軍機隊目前由約33架F-16、5架Su-27、11架Su-30戰鬥機及16架巨嘴鳥（Super Tucano）輕攻擊機、22架Hawk 200攻擊機、7架Hawk 109教練機、16架T-50i教練機等組成，若加上運輸、訓練及偵察等機種，總數約260架。

印尼汰換老舊空軍機隊動作從2022年起展開。2022年以總價81億美元，採購42架法國「飆風」（Rafale）戰機，預計首批6架於今年開始交付入列；2025年再簽約採購48架土耳其「可汗」（KAAN）戰機，價值約100至150億美元，預計2028年後開始交付。此外，印尼對中國殲-10戰機表現興趣，預計採購約42架，價值逾90億美元，交付時程尚未確定；同時與美國洽談F-15EX戰機，初步簽署備忘錄採購24架（最高可達36架），價值約139億美元（36架計），交付時程待美國政府批准後確認，預計2026年後啟動。

JF-17為巴基斯坦航空綜合企業與中國成都飛機公司合作研製的以空對空作戰為主、兼有較強空對地作戰能力的全天候輕型多用途戰鬥機。性能方面具有突出的中低空高亞聲速機動作戰能力；具有長航程、優良短距起降、優異外掛武器裝載和空中加油能力；裝備先進的航電和武器系統，可以使用超視距空對空飛彈、近距空對空飛彈或攜帶空對面飛彈、反艦飛彈、精確導引炸彈以及常規炸彈執行制空作戰和對地打擊雙重作戰及對海面的攻擊任務。

至於由巴基斯坦全球工業國防解決方案公司（GIDS）研製的「沙帕爾」無人戰鬥航空載具，是巴國本土無人機戰力發展的代表之一，目前已發展至第3代。據稱可以執行包括情報、監視與偵察（ISR）、情報、目標獲取與偵察（ISTAR）、近距離空中支援（CAS）和海上作戰等多種任務；可裝備多種巴基斯坦國產彈藥，例如「埃格拉克」（埃格拉克智能魚雷）智能魚雷、「巴爾克」（Barq）飛彈和「巴塔爾」（Battaar）雷射制導炸彈等，實施對海、對陸攻擊。

