又搞錯了！外媒「全球最佳經濟艙座位」圖卡 華航遭放五星旗惹議

即時中心／林耿郁報導

知名航空評級網站SKYTRAX，去年6月份公布「2025年全球最佳經濟艙航空公司」等多項評比；其中在「最佳經濟艙座位」項目，我國星宇、中華航空擠進全球前十名；但尷尬的是，新聞網站Seasia Stats昨（1）天引述本排名時，卻將華航的國籍掛上五星旗，再度引發網友熱議。

必也正名乎？航空評級網站SKYTRAX，每年6月都會公布該年度各項航空業服務排名；2025年全球最佳經濟艙航空公司綜合排名，前三名分別由香港國泰航空、中東的卡達航空，以及新加坡航空拿下；至於我國籍航空，長榮拿下第6、星宇第8、華航第19，三雄通通擠進全球前20名之列。

此外，在最佳「經濟艙餐飲」部分，長榮航空勇奪全球冠軍，勝過分居第二、三名的國泰、卡達航空，星宇則在本項目中拿下全球第5名。

在「最佳經濟艙座位」一項，由日本航空拔得頭籌，國泰、大韓航空拿下2、3名；我國星宇、華航分別獲得全球第8、9名的好成績。

此China非彼China！華航遭外媒誤植五星旗 引發網友熱議

令人尷尬的是，知名新聞網站Seasia Stats昨天引述這份排名，並製作前十名圖卡；但在第9名華航的部分，卻誤植為中國五星旗，與第8名星宇的我國旗形成強烈對比。

截至今（2）天上午10點半截稿時，該網站依然未作更正。

對此台灣網友紛紛留言討論「有china難怪被當成中國」、「因為china啊，你看星宇就對了」、「如果我是外國人，看到china航空覺得是中國航空公司也很正常」、「不可能China airline不是中國吧」；一張誤植圖卡，讓華航正名再度成為網路熱議話題。





