即時中心／高睿鴻報導

面對今（2026）年全國縣市長大選，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，就連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。不過，關於黨內爭論許久、藍委楊瓊瓔與江啟臣僵持多時的台中市長競爭，藍營似乎終於邁出第一步，稍早宣布了初選民調方式。

國民黨首先指出，初選提名將以民調結果為基礎，但民意調查結果數據「不公開宣布」，只公布勝選同志。

至於民調方式，藍營指出，將於今年3月底，就本黨核定之民意調查機構中，選擇3家委任執行；民意調查機構將由有意參選同志，每位各指定一家、以及由兩位參選同志共同推薦一家。此外，有意參選者必須同意，不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項。

國民黨續指，雙方必須同意，依黨現行提名機制，「政黨對比」佔85%、「黨内互比」佔15%之總和計算，以成績最高者為提名人選。

原文出處：快新聞／又搞黑箱？藍營台中市長初選竟「只公布勝選人」 民調數據不公開

